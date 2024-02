Osasco celebra 62 anos com apresentação de drones no Viaduto Metálico

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Caio Henrique e Fernanda Cazarini

Para celebrar os 62 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, a Prefeitura promoveu na noite de segunda-feira, 19/02, no Boulevard em frente ao Viaduto Metálico, uma apresentação de drones que coloriu o céu da cidade.

A apresentação com 140 equipamentos iluminados, empolgou o público e recriou símbolos que são importantes referências e que moram no coração do osasquense, entre eles o primeiro voo da América Latina, realizado por Dimitri Sensaud de Lavaud em Osasco, o cachorro-quente da cidade, a ponte metálica e a bandeira da cidade.

Teve ainda, além de “Amo OZ” e os 62 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

“Hoje é um dia muito especial para nossa cidade. A cidade que a gente tanto ama”, destacou o prefeito Rogério Lins.

Mais cedo, as comemorações contaram com o tradicional corte do bolo de aniversário durante café da manhã com os emancipadores, o hasteamento das bandeiras e a Missa de Aniversário na Catedral Santo Antônio.

A data marcou o lançamento de uma programação especial com obras e serviços e que inclui nos dias 24 e 25, respectivamente, cachorro-quente de 62 metros no Calçadão da Rua Antônio Agú e show com Os Paralamas do Sucesso, na Arena VIP, com entrada gratuita.