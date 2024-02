Secretaria de Assistência Social entrega reforma do CREAS Sul

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), entregou na manhã de quinta-feira, 22/02, a reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS Sul “Graciela Flores de Piteri”, no Jaguaribe.

A reforma do prédio incluiu revisão nas redes elétrica e hidráulica, pintura interna e externa, troca de telhado, novo paisagismo para o ambiente externo. O equipamento tem como objetivo atender o cidadão que se encontra em situação de vulnerabilidade social, vítima de algum tipo de violência (física, psicológica, sexual etc.), abandono familiar, negligência e pessoas em situação de rua.

De acordo com o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, o CREAS é um equipamento importante que cuida da família. “Nós atendemos quem mais precisa, aquelas pessoas que sofreram violência, perda de direitos, desentendimento familiar, que está sem emprego, com problemas de uso de drogas, enfim passa por aqui milhares de pessoas. Atualmente, a Assistência Social vive um momento de protagonismo no Brasil e em Osasco temos um governo que cuida das pessoas”.

O prefeito Rogério Lins destacou a importância do Centro de Referência para o município. “Osasco é uma das cidades mais jovens da região metropolitana, é a cidade que a gente ama. Ainda temos muitos desafios para serem superados, mas a nossa vontade de superar é maior do que os nossos desafios, então isso nos motiva todo dia a entregar uma cidade melhor. Hoje, entregamos uma nova infraestrutura para o CREAS, é algo que faz bem para o nosso coração e vai ao encontro do nosso principal propósito que é o de cuidar de gente e transformar a vida de pessoas. Quando as pessoas vêm procurar assistência social em especial o serviço do CREAS, normalmente estão passando por um momento de dor, e chegam com a expectativa de que vão receber acolhimento, respeito e carinho. Tenho orgulho da Assistência Social”.

Também prestigiaram o evento os secretários Gelso Lima (Emprego, Trabalho e Renda), Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer) e Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana), e os vereadores Josias da Juco e Délbio Teruel.