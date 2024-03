Prefeitura entrega Centro de Inclusão Digital na Vila Ayrosa

Marco Borba

Eduardo Cardoso

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou terça-feira, 5/3, da cerimônia de entrega do Centro de Inclusão Digital (CID) da Vila Ayrosa (Rua Jandaia, 320), que vai funcionar na sede Associação Doar, parceira no projeto. Também participaram do ato os secretários Gelso Lima (Emprego, Trabalho e Renda), José Carlos Vido (Assistência Social) e o vereador Laércio Mendonça, além de representantes da entidade.

O local vai atender inicialmente 20 pessoas a partir dos 14 anos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com curso de informática básica e acesso gratuito à internet. Os alunos também poderão usar a ferramenta para participar de cursos online oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), que disponibiliza os computadores para os cursos e comanda os CIDs instalados na cidade. As inscrições já estão abertas. Basta comparecer ao local com RG e comprovante de endereço.

Ao todo já são 12 CIDs espalhados pela cidade, incluindo o da Vila Ayrosa, que nos próximos meses vai receber uma Companhia da Polícia Militar (está sendo construída dentro do Poli Ayrosa). Nos próximos dias a prefeitura entregará uma unidade na Vila Menck, na Avenida Jackson Byington, 542. Recentemente foram entregues um CID no Jardim Conceição e outro no Santa Maria.

“Estamos reorganizando nossa cidade fora do centro e levando serviços e melhorias para os bairros. Assim, a gente consegue acertar mais e ser mais inclusivo. Às vezes a gente olha para trás e bate um certo saudosismo ao ver o quanto fizemos para ajudar a melhorar a vida das pessoas”, disse o prefeito.

Rogério Lins aproveitou a passagem pelo bairro para alertar a população sobre a epidemia de dengue que atinge o Estado de São Paulo e demais cidades brasileiras e pediu que todos contribuam no combate ao mosquito transmissor, o Aedes Aegypt. “Essa região (Vila Ayrosa) é uma das que têm um quadro mais elevado de dengue na cidade. Então, peço a cada família que verifique em casa se não há água parada em vasos, pneus, calhas e que também não joguem entulho nas ruas, o que também pode contribuir para a proliferação do mosquito”.

No último sábado, a prefeitura realizou o Dia D de combate à dengue e mobilizou centenas de funcionários públicos de diversas secretarias para levar mensagens de conscientização à população e também montou uma megaoperação de limpeza em diversos pontos da cidade para a remoção de entulhos e limpeza de terrenos.