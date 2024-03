Fundo Social celebra Dia da Mulher com ações de embelezamento    

Marco Borba

Eduardo Cardoso

No dia de celebração do Dia Internacional da Mulher, 8/3, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco promoveu em seu auditório, no Paço Municipal, a ação Estação Beleza, voltada a servidoras públicas da limpeza urbana e munícipes em geral. A primeira-dama e presidente do Fundo, Aline Lins, prestigiou o evento, que ocorreu ao longo do dia em dois períodos, manhã e tarde.

Cerca de 250 mulheres foram atendidas com serviços de maquiagem, sobrancelha, manicure, maquiagem e modelação do cabelo. Os atendimentos foram feitos por voluntárias dos cursos oferecidos pelo projeto Mãos do Futuro, comando pelo Fundo Social de Solidariedade, e do Instituto Embeleze.

O atendimento se deu mediante a distribuição de senhas. Também houve o sorteio de brindes, como jogos de lençol e toalhas de banho, doados ao Fundo Social da cidade.

Entre as que passaram pelo espaço para alguns minutos dedicados ao embelezamento feminino estava Thainá de Aguiar Nascimento Costa, moradora do Jardim Conceição. “Vi no Instagram do Fundo Social. Acho ótima essa iniciativa, principalmente porque prioriza as mulheres que trabalham na limpeza da cidade. Hoje vim participar da cerimônia de formatura do Projeto Começar (da prefeitura, que oferece oportunidade de emprego e cursos de qualificação na Administração Pública) e aproveitei para passar aqui e dar um toque no visual”, disse.

Segundo Thainá de Aguiar, os cursos (logística, marketing e auxiliar administrativo) feitos no Projeto Começar e os oito meses de experiência adquiridos trabalhando na Secretaria de Educação ajudaram a criar novas perspectivas de emprego para ela. “Foi muito bom e me ajudou muito. Já tenho entrevistas de emprego agendadas”, comentou.