Programa Nossa Comunidade revitaliza viela na Vila Ayrosa

Francine Maia

Fernanda Cazarini

A Prefeitura de Osasco, por meio do Programa Nossa Comunidade da Secretaria de Habitação, entregou sábado, 9/3, mais um espaço totalmente revitalizado na Rua Francisco de Almeida, na Vila Ayrosa.

Com a instalação de escadarias e corrimãos, drenagem, pavimentação, limpeza da área, pintura, entre outras melhorias, o local onde residem cerca de 2 mil pessoas, agora é considerado pelos moradores como um ‘condomínio fechado’, que todos cuidam e usufruem coletivamente.

“Essa reforma mudou tudo para nós, somos muito unidos. Hoje eu consigo ver meu filho brincando com mais de 30 crianças, tem os vizinhos jogando dominó, outros cuidando das plantas. Agora entram vans, temos acesso para as outras ruas, temos CEP, agora somos vistos”, disse a inspetora escolar Maria Francineide Queiroz, 44 anos, moradora da viela do Ayrosa há 40 anos.

A entrega contou com a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins, de autoridades e moradores. “Talvez quem vem de fora não saiba a importância dessa entrega. Não adianta fazer só grandes obras. Muitas vezes, para os moradores, o mais importante é a instalação de escadão, então as pequenas obras transformam muito a vida das pessoas”, explanou Lins.

O secretário de Habitação, Pedro Sotero, afirmou que o próximo passo será a entrega das matrículas. “Finalmente os moradores serão donos no papel dos imóveis que já pertencem a eles”, destacou.

Também estiveram presentes na entrega da viela os secretários Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana), José Carlos Vido (Assistência Social), Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer), os vereadores Batista de Souza Moreira (Batista Comunidade) e Laércio Patrício de Mendonça, entre outras autoridades.