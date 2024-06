Seminário aborda práticas exitosas na educação de jovens e adultos

Marco Borba

Eduardo Cardoso

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizou nos dias 24 e 25/6, no Centro de Formação de Professores (Avenida Marechal Rondon, 263, centro), o 23º Seminário de Práticas Pedagógicas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos).

O seminário visa socializar as práticas exitosas desenvolvidas pelos professores da EJA e educadores do MOVA e valorizar as ações e compromissos desses profissionais com a educação.

Nos dois dias, professores e educadores compartilharam suas experiências em sala de aula com demais profissionais das diversas unidades escolares ou núcleos de ensino onde a educação e alfabetização de jovens e adultos é aplicada.

Conforme explicou a coordenadora do programa do EJA, Rutiléia Antunes, anualmente os professores e educadores inscrevem suas práticas realizadas em sala de aula e elas são escolhidas com a participação de diretores, coordenadores e professores. Eleitas tais práticas, elas são apresentadas no seminário pelos próprios autores.

“É uma experiência enriquecedora para educandos e educadores. Essa troca de vivências, apresentadas durante o seminário, mostra que é possível explorar, por exemplo, um mesmo tema de formas diferentes”, avalia Rutiléia.

No dia 24, por exemplo, as professoras Marinalva de Oliveira e Karina Martins, da Cemeief Professor Darcy Ribeiro, discorreram sobre o tema: “Há ciência na cozinha?”

Em vídeo elas mostraram a experiência realizada com alunos em sala de aula, na qual usaram um pouco de leite, corante de alimentos e um pouco de sabão líquido em um prato para mostrar como a química do sabão “quebra” as moléculas de gordura para lavar utensílios domésticos.

Na experiência, antes de pingar o sabão no prato com leite e corante, é possível notar que o corante fica imóvel sobre o leite. Depois que é despejado o sabão, o leite sofre a interferência do processo químico e, com a quebra da molécula de gordura, o corante se mistura ao leite.

Nas apresentações seguintes foram abordados os seguintes temas: “Em defesa e valorização da vida”, com Jéssica Oliveira Donato (Núcleo Associação Camila);

“Projeto qualidade de vida”. Professor Kleber Marques de Almeida (Emeief Marina Von Puttkammer Melli);

“As enchentes do Rio Grande do Sul”. Professora Angelica Guarnier Jouri (Núcleo Centro POP);

“Qualidade de vida com as plantas medicinais: do meu quintal ao laboratório de pesquisas”. Professora Nilma Sladkevicius (Emeief Luiz Bortolosso).

No dia 25, os professores/educadores discorreram sobre os seguintes assuntos:

“Alimentos que ensinam”. Hellen Pereira e Maria Marlene (Cemeief Marina Saddi Haidar)

“Aprendo, compreendo, para aprender”. Sandra Regina da Silva Lourenço (Núcleo Comunidade Kolping Vila São José).

“Alfabetizando com ervas”. Sabrina Aparecida do Nascimento Santos (Emeief Zuleika Gonçalves Mendes).

“A medicina da vovó”. Edivania Maria Santos de Andrade (Núcleo Atus Social Instituto Ellus).

“Semente de mucunã e seus benefícios”. Mirian Mika Mori (Emeief Messias Gonçalves da Silva).