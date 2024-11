Osasco se destaca no 34º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu em Brasília

Por: Giane Vieira

Entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, o 34º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu, realizado em Brasília e chancelado pela Confederação Brasileira de Kungfu Wushu (CBKW), trouxe excelentes resultados para a equipe de Osasco. A delegação da cidade, formada por oito atletas, conquistou um total de oito medalhas: três de ouro, quatro de prata e uma de bronze.

Alisson Roberto, técnico responsável pela equipe e instrutor de Kungfu na Prefeitura de Osasco, destacou o talento e a dedicação dos atletas. “Além de serem alunos de Osasco, todos os integrantes da nossa equipe foram selecionados para compor a Seleção Brasileira de Kungfu e representarão o Brasil em competições internacionais em 2025”, afirmou Alisson.

Ainda em novembro, Alisson competirá no campeonato principal da América do Sul, de 14 a 18 de novembro, na Argentina.

O secretário de Esportes de Osasco, Thiago Borges, parabenizou os atletas pela conquista e enfatizou o papel das aulas de Kungfu oferecidas pela Prefeitura para o desenvolvimento dos competidores. “Parabéns a todos pela dedicação e pelo esforço. Essa vitória é fruto do trabalho de qualidade que estamos realizando em Osasco”, declarou Thiago.

Alisson Roberto também agradeceu o apoio recebido: “Quero expressar minha gratidão à escola Kung Fu Mao Chuen Osasco, ao prefeito Rogério Lins, ao secretário Thiago Borges e ao diretor de Esportes, Paulo Egídio, pelo suporte constante à nossa equipe”.

Com um desempenho de destaque, os atletas de Osasco mostram a importância do trabalho contínuo e da excelência no ensino das artes marciais, reforçando o potencial da cidade no cenário nacional do Kungfu Wushu.

Serviço

As aulas gratuitas são ministradas no Departamento de Recreação e Lazer da Secretaria de Esporte da prefeitura (Avenida dos Autonomistas, 1947 – Campesina). Horários: às terças e quintas, às 10h; quartas e sextas, às 14h. Sextas à noite: 18h15 às 19h15. Para mais informações, entre em contato no telefone: (11) 3682-1804.

Confira os resultados individuais:

Alisson Roberto

Campeão brasileiro em Mãos do Sul Grupo D Masculino

Rayanne Bueno

Campeã brasileira em Jian Grupo D Feminino

Vice-campeã brasileira em Taolu em Grupo Externo DEF

Isabelly Pelozio

Campeã brasileira em Mãos do Sul Grupo B Feminino

3ª melhor brasileira em Gun Grupo B Feminino

Bruno Rosa

Vice-campeão brasileiro em Taolu em Grupo Externo DEF

6º melhor brasileiro em Jian Grupo D Masculino

Lidinara Lustri

Vice-campeã brasileira em Taolu em Grupo Externo DEF

Matheus Oliveira

Vice-campeão brasileiro em Taolu em Grupo Externo DEF

Breno Gonçalves

4º melhor brasileiro em Mãos do Sul Grupo C Masculino

Ricardo Eidi

4º melhor brasileiro em Mãos do Sul Grupo E Masculino