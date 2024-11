Prefeitura de Osasco realiza I Fórum Municipal sobre Acolhimento Familiar

Olga Liotta

No dia 26/11, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizará o I Fórum Municipal sobre Acolhimento Familiar. O evento acontecerá no Anfiteatro da UNIFIEO/FIEO, localizado na Avenida Franz Voegeli, 300, Parque Continental, com o objetivo de desmistificar as questões que ainda representam obstáculos para a adesão e permanência de pessoas interessadas no Serviço Família Acolhedora Canguru.

As inscrições gratuitas para o evento devem ser realizadas através da plataforma Sympla, pelo link: clique aqui. As vagas são limitadas.

A programação contará com palestras de renomados especialistas, como a neuropedagoga Maya Eigenmann e a promotora de Justiça Dra. Angélica Frias, que irão abordar temas essenciais para aqueles que desejam entender melhor o funcionamento e as nuances desse importante serviço.

O Acolhimento Familiar é uma política pública implementada em Osasco em 2019 voltada para a proteção de crianças e adolescentes em situação de risco social. Regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o acolhimento familiar é uma medida protetiva, excepcional e provisória, que visa oferecer um ambiente seguro e afetuoso para os jovens até que se encontrem em uma situação familiar estável, seja com a família biológica, com parentes da família extensa (como avós ou tios) ou com uma família adotiva.

Durante o processo de acolhimento, as crianças e adolescentes são recebidos por famílias acolhedoras, que oferecem cuidados individualizados e um ambiente familiar repleto de carinho, atenção e apoio emocional. Essa modalidade de acolhimento tem se mostrado uma alternativa eficaz, tanto para a proteção imediata das crianças quanto para a construção de vínculos afetivos necessários ao seu desenvolvimento saudável.

Este fórum é uma excelente oportunidade para quem deseja conhecer mais sobre o Serviço Família Acolhedora Canguru de Osasco ou para aqueles que já atuam na área e buscam aprimorar seus conhecimentos sobre o processo de acolhimento familiar.

Mais informações: E-mail: [email protected] / WhatsApp: (11) 99689-6568