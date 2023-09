Vereadores prestigiam entrega de quatro novas viaturas da GCM

Por Charles Nisz. Foto: Robson Cotait.

Nesta sexta-feira (01), a Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu quatro novas viaturas. O evento contou com a participação do prefeito Rogério Lins (Podemos); do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite; do titular da Secontru, coronel José Virgolino de Oliveira; do comandante da GCM, inspetor Maidana; entre outras autoridades.

Adquiridos por meio da soma de uma emenda do então deputado federal Guilherme Derrite, no valor de R$ 350 mil, acrescidos de mais R$ 229,67 mil do gabinete da Secontru, os veículos ajudarão a melhorar a infraestrutura da GCM. Essa foi a segunda entrega de viaturas do ano. Em junho, a Prefeitura entregou 20 novos veículos para a GCM.

Representando a Câmara Municipal de Osasco, estavam os vereadores Ralfi Silva (Republicanos), Fábio Chirinhan (PP), Délbio Teruel (União Brasil), Josias da Juco (PSD) e Julião (PSB). “Viemos prestigiar a entrega dos veículos para a GCM e vimos que a segurança de Osasco foi elogiada pelo secretário estadual”, ressaltou Teruel.

Em sua fala, o coronel Virgolino elencou os avanços da GCM nos últimos anos, como os investimentos no Plano de Carreira, infraestrutura e equipamentos. “Destaque para o nosso COI (Centro de Operações Integradas), que integra as polícias Civil e Militar e a GCM, considerado um verdadeiro sucesso e modelo para outras cidades”.

O prefeito Rogério Lins agradeceu ao secretário Derrite pelo empenho em indicar emendas para Osasco. “Mais uma promessa cumprida, a de fazer uma cidade mais segura com políticas públicas que possam fazer a vida da nossa população ser ainda melhor”.

Já o secretário Guilherme Derrite elogiou o trabalho realizado na cidade. “Osasco é o exemplo do que a gente quer estabelecer em todo o Estado de São Paulo em termos de integração com as forças de segurança. A cidade é referência para todos nós, porque você tem os policiais municipais, militares e civis atuando em conjunto”.