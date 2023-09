Câmara concede Título de Cidadão Osasquense a sindicalista

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Na noite desta quarta-feira (30), a Câmara Municipal de Osasco concedeu o Título de Cidadão Osasquense ao saudoso sindicalista Saltore Pegoraro. Falecido no final de 2022, Pegoraro foi homenageado de forma póstuma, representado pela família no Legislativo Municipal.

A iniciativa da honraria partiu do vereador Pelé da Cândida (MDB), responsável por presidir a Sessão Solene. A vereadora Juliana da AtivOz (PSOL), por sua vez, secretariou os trabalhos no Plenário Tiradentes.

José Muniz Teixeira, amigo do homenageado, falou de forma emocionada. “Estou muito feliz em estar aqui prestando essa homenagem póstuma ao Saltore. Ele era uma pessoa sempre disposta a ajudar os outros”, revelou.

Filho de Saltore, William Pegoraro transmitiu a emoção dos familiares presentes e falou do homenageado sem conseguir conter as lágrimas. “Quero agradecer ao vereador Pelé por essa lembrança do meu pai e quero mencionar como ele foi fundamental na minha vida”, completou.

Wendel Rodrigues, também filho do homenageado, falou como o lema da cidade de Osasco poderia resumir a vida de seu pai. “Osasco, cidade-trabalho, resume a atuação do meu pai como metalúrgico e torneiro mecânico. Ele era muito apaixonado pelo Rochdale”, disse Rodrigues.

Benedito Pegoraro, irmão de Saltore, também deixou seu depoimento na Tribuna. “Tive um irmão digno, uma pessoa muito decente. Ele e meus pais foram um apoio muito grande para mim”.

Juliana AtivOz (PSOL) falou da sua relação com a família Pegoraro. “Conheci seu Saltore num retiro da Igreja do Bonfim. Minha irmã casou-se com um sobrinho dele e fui acolhida como uma filha na família deles”, declarou a vereadora do PSOL.

Pelé da Cândida (MDB), proponente da homenagem falou de forma muito emocionada: “A tristeza faz parte desse dia pela ausência dele, gostaria que ele tivesse recebido a honraria ainda em vida. Mas Deus é bom o tempo todo e se ele se foi, foi por desígnio divino”.

A placa que representa o Título de Cidadão Osasquense foi entregue à viúva do homenageado, Maria das Graças Pegoraro, última pessoa a fazer uso da palavra na solenidade. “Por 45 anos, você foi meu companheiro de vida. É como se você estivesse aqui recebendo essa homenagem. Onde você estiver, sei que você está feliz”.

