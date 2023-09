Em 1º turno, vereadores aprovam mudanças no Plano de Carreira da GCM

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta quinta-feira (14), durante a 50ª Sessão Ordinária, um projeto de lei de iniciativa do prefeito Rogério Lins (Podemos) que reorganiza o quadro de servidores e altera o Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal (GCM).

Na mensagem encaminhada ao Legislativo, Lins explica que a Lei Complementar n° 389/2020 reestruturou toda a arquitetura organizacional da administração direta do município, com alterações nas atribuições e remuneração dos cargos de comissão e funções de confiança da GCM.

Além de buscar a adequação da remuneração à legislação vigente, Lins justifica que o projeto busca a valorização dos servidores da categoria.

Pelas novas regras aprovadas, a remuneração da GCM passará de R$ 2.141,89 para R$ 2.603,48.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), a aprovação do projeto é uma conquista da categoria. Ele frisou o trabalho do governo Rogério Lins em favor dos servidores e o comprometimento da Câmara com o que é bom para a cidade. “Quero parabenizar vocês por essa conquista e a todos os vereadores pelo compromisso de votar esse projeto”, afirmou.

Na Tribuna, o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, vereador Josias da Juco (PSD), explicou que o projeto foi minuciosamente analisado pelos vereadores e passou pelas Comissões Permanentes e Procuradoria Jurídica da Casa.

A líder do governo reforçou o comprometimento dos vereadores na análise do projeto e agradeceu o comprometimento de todos os envolvidos no processo.

“Acho importante agradecer o coronel Virgolino, o comandante Maidana, os guardas que estiveram nesta Casa, o presidente Carmônio, que teve olhar preocupado e respeitoso com esse projeto, e a todos os vereadores que aprovaram a inclusão na pauta”, declarou.

Um grupo de servidores da GCM acompanhou a Sessão. O processo de discussão e votação do projeto deve continuar na Sessão Ordinária do próximo dia 19, com a segunda votação.

Veja a lista de projetos aprovados na 50ª Sessão Ordinária

MULTIMÍDIA ► 50ª Sessão Ordinária | FOTOS (breve) | VÍDEO (breve)