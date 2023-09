Câmara Municipal homenageia Clínica Médica do Rochdale

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Dr. Eduardo Caetano de Lima é médico em Osasco há mais de 30 anos. Em 1994, visando oferecer atendimento médico de qualidade, mas com preços acessíveis, ele abriu uma Clínica Médica no Jardim Rochdale.

Na noite desta terça-feira (19), na Câmara Municipal de Osasco, o trabalho desenvolvido pela Clínica Dr. Eduardo Caetano foi reconhecido pelo parlamento osasquense, que concedeu ao médico uma Placa Comemorativa em homenagem às décadas de serviços prestados.

A vereadora Lúcia da Saúde (Podemos), autora da propositura, estava visivelmente emocionada e honrada em poder entregar a homenagem ao profissional que, para ela, é uma referência de amor ao próximo.

“Na realidade, quem ganha essa Placa é Osasco, por causa de toda sua dedicação e profissionalismo ao longo desses anos. Vi aqui o reconhecimento de sua equipe e familiares, que procuraram retribuir todo o amor que você tem pelas pessoas e pelo seu trabalho. O seu amor pelo próximo nutre o amor que as pessoas sentem por você”, afirmou a vereadora ao médico, que na época de estudante já se destacava.

Seu filho, o advogado Dr. Daniel Caetano de Lima, contou que o pai, quando estudante de medicina na USP – Universidade de São Paulo, recebeu o prêmio Dr. Edmundo Vasconcelos, uma premiação que nomeia os melhores alunos de cirurgia de cada turma.

“É fácil falar sobre o Dr. Eduardo, a quem eu tenho a honra de chamar de pai. Uma pessoa única, de caráter e inteligente. Todos os pacientes que passam por ele reconhecem a sua simplicidade, a humildade e o caráter. “Além disso, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci”, ressaltou Lima, ao contar sobre o início da clínica, na década de 1990, quando eram apenas o pai e a mãe quem ali se dedicavam.

O próprio Dr. Eduardo Caetano agradeceu pela parceria que tem com Clei, sua esposa. “Quando comecei a clínica eram eu e minha mulher, meu amor. Ela fazia de tudo. Minha vida é cheia de alegria porque eu tenho pessoas muito amadas junto comigo. Todas as pessoas que estão aqui, estão no meu coração. Vocês são pessoas maravilhosas”, revelou o médico ao agradecer o carinho e a homenagem feita pela vereadora Lúcia da Saúde e os parlamentares.

Ex-secretário de Saúde e atual secretário de Assistência Social, José Carlos Vido estava representando o prefeito Rogério Lins, e aproveitou a oportunidade para falar sobre o profissional. “Com certeza Dr. Eduardo está fora da curva. Ele não é apenas um médico. Ele nunca buscou a medicina para ganhar dinheiro. Além da vocação, você tem um coração, uma filosofia de vida diferenciada, que é cuidar das pessoas, tratar as pessoas. E essa é uma homenagem muito justa”, declarou.

