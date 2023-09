Câmara Municipal recebe Membro do Comitê Nacional Armênio do Canadá

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco recebeu, na manhã desta quarta-feira (19), a visita de Raffi Donabedian, membro do Comitê Nacional Armênio do Canadá, e Saro Der Bedrossian, empresário, ativista e defensor da Causa Armênia.

Ambos estão no Brasil pela primeira vez. Antes, passaram por Buenos Aires, na Argentina. O trabalho deles é de iniciar conversas com países da América do Sul para conquistar apoio e visibilidade para causas humanitárias que afetam a Comunidade Armênia.

A mais grave dos últimos dias foi deflagrada nesta terça-feira (19), com o rompimento do acordo de cessar-fogo por parte do Azerbaijão, que atacou Nagorno-Karabakh, região onde residem mais de 120 mil armênios.

Segundo Donabedian, a Armênia já solicitou apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, visto que, há pelo menos dez meses, o Azerbaijão impede a passagem de ajuda humanitária pelo corredor Lachin — única estrada que liga Artsakh (Nagorno-Karabakh) à Armênia —, o que deixou milhares de armênios isolados e em situação extrema de vulnerabilidade.

“Temos milhares de crianças morrendo, muitas pessoas passando fome e precisamos de apoio porque é uma crise humanitária grave. Macron (presidente da França) já se posicionou contra o ataque e deve se manifestar sobre o assunto. Precisamos de apoio porque lutamos em favor das vidas”, declarou Donabedian.

O vereador Fábio Chirinhan (PP), neto de armênios, e o vereador Julião (PSB), interinamente na presidência da Câmara Municipal, receberam o grupo, que também contou com Bruno Narcessian e Ronaldo Vasilian para falarem sobre o atual momento vivido pela Armênia, sobre o desenvolvimento das cidades e sobre parcerias.

O vereador Josias da Juco (PSD) e o organizador do Programa Nossa História, Sebastião Bognar, também participaram da reunião e falaram sobre a Frente Parlamentar Nossa História, que realiza atividades de aproximação com comunidades como a Armênia e que planeja para os próximos meses dar maior visibilidade para as cidades irmãs de Osasco.

“Muito obrigado pela visita de vocês aqui na Câmara. Nós aqui celebramos a democracia, fortalecemos os laços democráticos a fim, sempre, de valorizar o coletivo. Buscamos fortalecer a democracia para que todos tenham acesso às riquezas do município e valorizamos especialmente a paz nas relações para que todos possam se desenvolver”, disse Julião.

Fábio Chirinhan falou sobre a força da Comunidade Armênia em Osasco e se colocou à disposição para ajudar no fortalecimento das manifestações em apoio à comunidade e contra a guerra.

“O que nós pudermos fazer vamos fazer, entendemos que ajuda humanitária não está chegando, mas se pudermos ajudar com a visibilidade a essa questão, nós vamos ajudar”, reforçou o parlamentar.

Donabedian agradeceu o apoio recebido e aproveitou para elogiar a cidade de Osasco. “Temos armênios no mundo todo. E nós buscamos trabalhar para prevenir genocídios como os que já nos atingiram. A Armênia é um país que preza pela democracia, mas vivemos em região em que muitos não têm esse privilégio. Percebi que Osasco é uma cidade assim, além de ser muito bonita e organizada”, expressou o armênio, ao reforçar que a guerra entre Rússia e Ucrânia deixou espaço para o ataque do Azerbaijão.

“Vamos procurar formas para deixar ainda mais claro o nosso apoio à causa”, ressaltou Julião.

Josias da Juco lembrou que a cidade de Osasco reconhece, por lei, o genocídio armênio e sempre está com as portas abertas para a comunidade armênia. A Lei Municipal 4567/2013 instituiu o Dia do Reconhecimento e Homenagem às Vítimas do Genocídio Armênio de 1915.

Os parlamentares lembram os visitantes que está em Osasco uma das primeiras igrejas armênias da América Latina, construída no bairro de Presidente Altino, em 1932.

