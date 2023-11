Presidente da Câmara de Lagos, em Portugal, visita a Câmara de Osasco

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Miguel Marreiros Henrique Pereira, presidente da Câmara da cidade de Lagos, em Portugal, prestigiou a 66ª Sessão Ordinária, realizada nesta quinta-feira (16).

Marreiros, cuja função é equivalente à de prefeito aqui no Brasil, usou a Tribuna para falar sobre a visita que faz em Osasco, pela segunda vez.

O português esteve na cidade em 2019, quando foi um dos homenageados pelo Programa Nossa História, em evento realizado no Calçadão da Rua Antônio Agu, na época organizado pelo Departamento de Relações Internacionais da Prefeitura de Osasco.

“Fiquei muito honrado em poder hastear a bandeira do meu país e ouvir o nosso hino”, declarou Marreiros, ao recordar da solenidade de hasteamento das bandeiras.

“Retorno ao Brasil para estreitar as relações, especialmente com Osasco, e apresentar um pouco da nossa cidade, que tem muito potencial turístico e de negócios”, declarou Hugo Marreiros, que ressaltou a importância de Osasco no cenário brasileiro. “Esta é uma grande cidade e uma das mais importantes do país”, afirmou o presidente da Câmara de Lagos.