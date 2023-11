Vereadores reforçam a importância das políticas públicas para redução de resíduos

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Semana do Lixo Zero foi instituída no Calendário Oficial do Município de Osasco em 2021. Celebrado na última semana de outubro, a data prevê a realização de uma série de atividades nas escolas para promover orientação sobre a gestão de resíduos.

Durante a 67ª Sessão Ordinária da Câmara de Osasco, realizada na tarde desta terça-feira (21), os vereadores aprovaram uma Moção de Aplauso, de autoria do vereador Josias da Juco, que ressaltou a importância do trabalho executado pela Diretoria de Gestão de Resíduos, da Secretaria de Obras, que foi representada em Plenário pelo diretor Oscar Buturi.

Josias da Juco falou sobre os ecopontos instalados na cidade, sobre o trabalho do departamento e alertou a respeito dos riscos que os coletores correm com a forma incorreta de dispensar os resíduos.

“Os coletores se machucam porque as pessoas colocam medicamentos e vidros junto ao lixo comum. Está sendo feito um trabalho de conscientização sobre descarte correto do lixo. A cidade está evoluindo nesse ponto, mas ainda precisamos fazer muita coisa”, ressaltou o parlamentar. Segundo Josias, alguns novos ecopontos estão em fase de implantação.

O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Julião (PSB), também parabenizou a Diretoria e agradeceu aos servidores da Secretaria de Obras pelo bom relacionamento que mantém com a Casa de Leis. Os elogios foram completados por Délbio Teruel (União Brasil), ao declarar que “os servidores da Diretoria de Gestão de Resíduos merecem todo nosso respeito e consideração”, concluiu.

MULTIMÍDIA ► 67ª Sessão Ordinária | FOTOS | VÍDEO