Parlamentares pedem faróis inteligentes na cidade

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Não há dados oficiais, mas, extraoficialmente, o número de pessoas atropeladas que dão entrada em hospitais e prontos-socorros na cidade preocupa os parlamentares de Osasco.

Durante a 68ª Sessão Ordinária, realizada nesta quinta-feira (23), o vereador Pelé da Cândida (MDB) apresentou uma Moção de Apoio à instalação de faróis inteligentes na cidade de Osasco, que para os parlamentares reduziria o número de acidentes.

“Muitos motoristas e motociclistas passam no farol vermelho e causam acidentes graves, principalmente com idosos que, quando vão atravessar, nem sempre tem visão das motos que vêm em alta velocidade no meio dos carros. Por isso, precisamos de farol inteligente para multar quem passa no farol vermelho, por que só assim podemos reduzir o número de acidentes”, ressaltou o parlamentar.

Laércio Mendonça (PSD) declarou que a cidade precisa avançar nesta questão. “Temos acidentes não apenas com idosos, mas também com crianças e jovens. Exatamente por causa da falta de respeito às leis de trânsito”, reforçou.

O tempo que os pedestres têm para atravessar na faixa também é motivo de preocupação. A vereadora Cristiane Celegato (Republicanos) alertou que o tempo para a travessia muitas vezes é muito curto, especialmente para os mais idosos. “Talvez com cinco segundos a mais possamos aumentar a segurança para os pedestres”, apontou a vereadora.

Josias da Juco (PSD), que já indicou ao Executivo a possibilidade de construção de uma minicidade para as aulas de educação para o trânsito para crianças, reforçou a solicitação. “Muitas cidades já têm escolas permanentes para a educação para o trânsito. Promover ações frequentes com as crianças permite que tenhamos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres mais conscientes”, disse.

Banheiros Químicos

O vereador Pelé da Cândida também solicitou, através de moção, a instalação de banheiros químicos e fraldário no calçadão de Osasco. Durante o debate, os parlamentares também apontaram a necessidade de haver banheiros químicos em feiras-livres, inclusive para promover melhores condições de trabalho para os feirantes.

A moção foi aprovada por unanimidade.

