Câmara de Osasco se reúne com membros do CODEPA

Por Ana Rodrigues

Membros do Conselho Municipal de Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Cidade de Osasco (CODEPA) estiveram na Câmara Municipal de Osasco na tarde desta quarta-feira (22), para um encontro com servidores da Casa de Leis que também são membros do Conselho.

Na reunião, os membros do CODEPA abordaram alterações na lei vigente que permite uma regulamentação mais ampla dos trabalhos. Também foi abordada a possibilidade da criação de um Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.

Os membros do CODEPA já formaram um grupo de trabalho para revisar e atualizar a Lei vigente, a de nº 4402/2010.

Integra o grupo o professor e doutor Ráriton Cassoli, servidor efetivo da Câmara Municipal de Osasco, que recentemente recebeu a Medalha Antônio Raposo Tavares e o Diploma Cidade de Osasco. Como especialista em legislação, Cassoli deu orientações ao grupo.

“O primeiro passo que devemos dar é analisar a lei em vigência e promover alterações para que o Conselho tenha mais possibilidades de atuar”, disse.

Além de Cassoli, o historiador Rodrigo Campos — também servidor efetivo da Câmara Municipal—, também participaram da reunião Dra. Patrícia Paula de Oliveira Hioki, Paulo José Santos Magalhães, Carlos Alberto Silva Pereira e Benedito André Costa, todos membros do grupo de trabalho.

A vereadora Juliana da AtivOZ (PSOL) não pôde participar do encontro, mas também é membro do CODEPA.