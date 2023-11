Vereadores participam da Marcha para Jesus em Osasco

Por Comunicação Câmara de Osasco

A Marcha para Jesus de Osasco completou 25 anos em 2023. O evento, realizado no último sábado (25), reuniu fiéis de várias religiões, contando, também, com a presença e participação dos vereadores da Câmara Municipal e de várias autoridades municipais, como o prefeito Rogério Lins (Podemos), chefe do Executivo.

Organizado pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Osasco (CPEO), a Marcha para Jesus teve início em 1997.

A Marcha para Jesus 2023 percorreu ruas e avenidas de Osasco, com início na Praça do Samba e chegada em frente ao Paço Municipal. No local, os fiéis se reuniam para acompanhar os shows musicais de artistas gospels. Nem mesmo a chuva foi capaz de frear o entusiasmo do público.

O presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos (Podemos), valorizou a realização de mais uma Marcha para Jesus. Ele destacou que o evento contou com total apoio do legislativo osasquense.

“A Marcha para Jesus não é um evento político, é a união de pessoas, a comunhão de todos que acreditam em Jesus Cristo. É uma alegria imensa ver tanta gente reunida, inclusive muitas famílias, para louvar a Deus, agradecer por tudo de bom que ele proporciona a nós, todos os dias. Parabéns ao Conselho de Pastores pela organização e aos vereadores, que prestigiaram esse evento tão importante para a nossa cidade”, afirmou Carmônio.

O presidente do Legislativo Municipal também ressaltou a importância destes eventos para a cidade. “A Câmara Municipal apoia toda iniciativa que promova a paz e que permita a reunião de pessoas de bem, independentemente da religião. Osasco é de todos aqueles que queiram o bem ao próximo. Eventos assim sempre terão a participação dos vereadores”, concluiu Carmônio.