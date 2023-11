Osasco pode ter Semana de Conscientização sobre Doença de Parkinson

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A cidade de Osasco poderá ganhar uma data em seu Calendário Oficial para a promoção de ações de conscientização e orientação sobre a Doença de Parkinson.

É que a Câmara de Osasco aprovou, nesta terça-feira (28), um projeto de lei do vereador Michel Figueredo (Patriota), que institui a Semana da Conscientização sobre a Doença de Parkinson – Tulipa Vermelha.

De acordo com o texto do projeto, o município deverá celebrar a data na semana do dia 11 de abril, o Dia Mundial do Parkinson.

“Incluímos essa campanha no Calendário Oficial do Município de Osasco porque, apesar de os conhecimentos sobre essa doença ainda serem limitados, precisamos chamar a atenção da população, que precisa ter um pouco mais de conhecimento das causas, primeiros sintomas e tratamento”, explica Michel Figueredo, na justificativa do projeto.

A Doença de Parkinson é uma patologia degenerativa, crônica e progressiva do sistema nervoso central, que provoca tremores nas mãos e torna os movimentos lentos.

Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), existem cerca de 200 mil portadores no Brasil, mas esse número pode dobrar até o ano de 2040.

Tulipa Vermelha

Desde 2005, a Tulipa Vermelha é usada mundialmente como símbolo oficial do mês dedicado à sensibilização sobre a doença (abril).

O símbolo foi definido devido à criação de uma tulipa vermelha com detalhes em branco, pelo floricultor holandês J.W.S Van der Wereld, diagnosticado com a Doença de Parkinson.

Como o projeto foi votado em 2º turno, agora ele segue para apreciação do prefeito Rogério Lins (Podemos), que poderá sancionar ou vetar.

