Legislativo reconhece trabalho do Dr. Marcelo Carneiro em prol do município

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

O renomado médico ortopedista, Dr. Marcelo Ubirajara Carneiro, recebeu na noite da última sexta-feira (1), o reconhecimento do Poder Legislativo de Osasco pelo trabalho em prol da cidade.

A homenagem foi de autoria da vereadora Lúcia da Saúde (Podemos), que concedeu a Medalha Antônio Raposos Tavares e o Diploma Cidade de Osasco, como reconhecimento pelos serviços prestados ao município.

“Hoje, a homenagem é para você, mas o presente quem ganha é Osasco”, disse Lúcia. A parlamentar agradeceu a Deus e aos 20 vereadores que aprovaram o nome do médico para receber a honraria, pela oportunidade de promover a solenidade.

Lúcia também recordou o período em que trabalhou com o Dr. Marcelo na Policlínica da Zona Norte; a passagem do profissional pelo Hospital Antônio Giglio, como médico, chefe do Serviço de Ortopedia e superintendente; além de sua atuação na capacitação de outros médicos.

O médico ginecologista Dr. Marcos Schuler falou da convivência harmoniosa com o homenageado e destacou suas qualidades como profissional e ser humano. “Nos últimos anos tive a oportunidade de conviver com o Dr. Marcelo. Aprendi muito, pelo profissional, pela pessoa, pelo conhecimento, pela generosidade de espírito que demonstra e pratica em todos os atos da sua vida, como profissional e como pessoa”, disse.

Schuler comparou o colega a um paraquedas, que está sempre aberto para compartilhar seu conhecimento na área. “É um grande líder, mente aberta; não economiza a sua sabedoria”, acrescentou.

Em nome da família, o sobrinho Márcio Ubirajara Bettini e o filho Maurício Peres Carneiro agradeceram o médico pela convivência e pelos ensinamentos.

“Tenho a oportunidade de compartilhar o dia a dia com ele. É de um aprendizado, de um engrandecimento tanto profissional como pessoal”, declarou Márcio. “Tenho um orgulho absurdo do ser humano, do profissional e de tudo o que você faz, com muita excelência”, completou Maurício.

Quando chegou a Osasco, em 2001, Dr. Marcelo e a esposa – a médica pediatra Dra. Ana Paula Franco – não conheciam ninguém. A trajetória na cidade e o cuidado com os pacientes levaram ao reconhecimento do profissional, que agradeceu ao Legislativo pela homenagem.

“Muito obrigado a minha esposa por tudo e a vocês todos. Também um agradecimento especial à vereadora Lúcia, porque sem ela nada disso teria acontecido. Fico muito feliz pelo reconhecimento que nos dá hoje. Muito obrigado”, concluiu o médico.

O Dr. Marcelo é membro titular das seguintes entidades: Sociedade Brasileira de Ortopedia (SBOT) desde 1991; Sociedade Latino-Americana de Ortopedia e Traumatologia (SLAOT), desde 1993; membro associado internacional da American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), desde 2010; membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em São Paulo, desde 2013, e presidente eleito para 2024.

