Moções reconhecem trabalho social de ativistas osasquenses

Por Charles Nisz e Ana Luísa Rodrigues

Durante a 71ª Sessão Ordinária de 2023, realizada nesta terça-feira (5), a Moção de Reconhecimento 426/2023, proposta pela vereadora Elsa Oliveira (Podemos), parabenizou o trabalho social da ativista Silviana Ribeiro.

Na justificativa, a vereadora ressaltou o projeto “Mais Amor”, iniciativa de mais de 30 anos de Silviana: “Aos 15 anos, ela foi atingida por um tiro disparado por um ex-namorado e ficou com uma sequela na perna. Ela prometeu ajudar na doação de cadeiras de rodas, caso se recuperasse dos danos na perna”.

“Graduada em Estética e Cosmetologia pela Unifieo, Silviana também ajuda mulheres em outra vertente do projeto. Ela mantém um brechó gratuito e realiza procedimentos estéticos para pessoas de baixa renda”, declarou Elsa.

O vereador Laércio Mendonça (PSD) endossou a moção. “Silviana é uma pessoa por quem tenho grande carinho e cuja trajetória é brilhante. Ela faz esse trabalho há muito tempo e não o faz por autopromoção”.

Ralfi Silva (Republicanos) também fez uso da Tribuna para falar sobre essa moção. “Tenho muito orgulho de ser seu amigo e quero aqui reconhecer seu trabalho por todas as mulheres vulnerabilizadas em Osasco”.

Reconhecimento a Silvia Mendes

A coordenadora de Programa na Secretaria da Mulher e Promoção da Diversidade, Sílvia Helena da Silva Santos, foi homenageada pela Câmara Municipal, que aprovou, por unanimidade, a Moção de Reconhecimento proposta pelo presidente da Casa, Carmônio Bastos (Podemos).

O parlamentar contou a trajetória de Silvia Mendes que, desde 2017, está na vida pública e tem lutado pelas pautas LGBTQIA+.

“Parabéns por defender as suas pautas com tanta força e dignidade”, destacou o presidente da Câmara, abrindo as homenagens à servidora da Semud.

Láercio Mendonça (PSD), Délbio Teruel (União Brasil), Elsa Oliveira (Podemos), Pelé da Cândida (MDB), Juliana da AtivOZ (PSOL) e Emerson Osasco (Rede) usaram a Tribuna para ressaltar o trabalho desenvolvido por Silvia Mendes, especialmente à frente do Centro de Diversidade, aberto recentemente pelo Executivo.

Os parlamentares elogiaram a postura combativa de Silvia, que há anos defende a pauta LGBTQIA+ e que, mesmo enfrentando muitas dificuldades, foi resiliente e manteve a postura altiva para conquistar, mesmo que a passos lentos, políticas públicas mais eficazes para a população LGBTQIA+.

“Essa homenagem veio no momento certo e é um reconhecimento importante para que possamos continuar na luta”, declarou a homenageada, Silvia Helena.

