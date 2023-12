Legislativo prestigia entrega de Casa Terapêutica em Presidente Altino

Por Ana Rodrigues

A Câmara Municipal de Osasco prestigiou, na manhã desta sexta-feira (08), em Presidente Altino, a inauguração da primeira Casa Terapêutica de Osasco. O Serviço de Acolhimento Terapêutico Residencial às pessoas com dependência química é uma ação do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e de prefeituras municipais.

O projeto é destinado ao tratamento das pessoas em vulnerabilidade devido ao uso de drogas. Osasco é uma das cidades beneficiadas pelo programa considerado inovador.

O secretário Estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, ressaltou que a Casa Terapêutica é uma aliada no tratamento e recuperação de pessoas em situação de drogadição que querem se recuperar. Ele aproveitou para anunciar mais dois projetos de combate ao uso de drogas na cidade de Osasco — o projeto Prevenir e a Casa de Passagem.

“Osasco é uma cidade parceira e é preciso investir em pessoas, especialmente investir naquelas que não são vistas pela sociedade. Só neste espaço da Casa Terapêutica foram investidos cerca de 2 milhões”, declarou Gilberto Nascimento.

Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Câmara de Osasco, ressaltou que esta é uma parceria bem-vinda que tem o apoio do Legislativo que é incansável na luta por políticas públicas eficientes de combate ao uso de drogas e comentou o quanto os vereadores estão preocupados com o assunto.

“Durante a última Sessão Ordinária, a pastora Cristiane Celegato usou a Tribuna para falar sobre a urgência e a necessidade de ampliarmos espaços para auxiliar os usuários de drogas. É uma luta também do Legislativo”, declarou o presidente da Casa de Leis.

“Trata-se de uma política inspiradora. Nós que atuamos no combate às drogas sabemos o quanto precisa ser feito para que possamos tirar as pessoas da drogadição é um trabalho incansável e interminável. E eu agradeço muito ao prefeito Rogério Lins pela disponibilidade em ajudar a cidade de Osasco a ser uma referência no tratamento e no combate ao uso de drogas”, reforçou, emocionada, a parlamentar Cristiane Celegato (Republicanos).

O prefeito Rogério Lins disse, durante o evento, que a parceria com o governo do Estado está cada vez mais sólida. “O governo do Estado tem destinado muitos recursos para nossa cidade, que estão ajudando a melhorar a vida das pessoas”, declarou Rogério Lins, ao assumir um compromisso com o município.

“Nós queremos que Osasco seja referência no cuidado com as pessoas, especialmente no que diz respeito às políticas públicas que recuperam e dão vida plena às pessoas. Queremos ver histórias de recuperação com finais felizes e vamos nos esforçar, inclusive, para que as pessoas que passam pelas casas terapêuticas consigam emprego com os projetos da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda”, reforçou o líder do Executivo.

A implantação do Projeto Prevenir e da Casa de Passagem, anunciada pelo secretário estadual de Desenvolvimento Social, deve começar em janeiro de 2024.

A administração da Casa Terapêutica em Osasco funciona na Rua Reverendo João Euclides Pereira, nº 608, em Presidente Altino.

Além de Carmônio Bastos e Cristiane Celegato, também prestigiaram a inauguração os vereadores Juliana da AtivOz (PSOL), Elsa Oliveira (Podemos), Josias da Juco (PSD), Laércio Mendonça (PSD), José Carlos Santa Maria (Patriota) e Paulo Júnior (PP). Ana Paula Rossi, Rodrigo Gansinho e Ralf Silva enviaram representantes.

Os deputados estaduais Rogério Santos (MDB) e Gerson Pessoa (Podemos) também estiveram presentes na solenidade.