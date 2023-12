Câmara de Osasco reconhece trabalho de coronel da Polícia do Exército

Por Charles Nisz

Durante a 73ª Sessão Ordinária de 2023, realizada nesta terça-feira (12), a Câmara Municipal de Osasco aprovou a Moção de Aplauso 485/2023, de autoria do vereador Josias da Juco (PSD), que reconhece o trabalho do coronel da polícia do Exército Pedro Cardoso.

Na justificativa da propositura, o parlamentar destacou como o coronel ajudou a aproximar o Exército dos outros poderes da cidade. “Procurou se inteirar do cotidiano de Osasco de modo muito rápido”.

Julião (PSB) endossou a moção do colega e ressaltou a importância do Exército: “É uma instituição que ajuda a defender o nosso país. Desejo boa sorte ao coronel Cardoso em sua nova missão no Rio de Janeiro”.

Laércio Mendonça (PSD) também falou do trabalho de Cardoso na cidade. “O senhor está deixando um legado aqui em Osasco”. Muita gente não tem dimensão do trabalho da Polícia do Exército, acrescentou Josias.

Presidente da Casa, o vereador Carmônio Bastos (Podemos) agradeceu ao coronel pela sua atuação na cidade. “Sou muito grato por tudo que ele fez por Osasco. Cuidava da cidade como se fosse a sua casa”.