Classes Distintas da GCM de Osasco são homenageadas pela Câmara Municipal

Por Ana Rodrigues

O dia 22 de novembro entrou para a história da Guarda Civil Municipal por ser a data da formação do primeiro efetivo feminino em cargo de liderança na corporação. Foram 19 guardas civis que ascenderam à Classe Distinta e a conquista foi aplaudida pela Câmara Municipal de Osasco, durante a 73ª Sessão Ordinária, realizada na tarde desta terça-feira (12).

Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Josias da Juco (PSD) foi o autor da Moção de Aplauso, aprovada por unanimidade, à primeira turma de formandas a Classes Distintas Feminino da Guarda Civil e ressaltou a importância dessa nova fase da GCM osasquense.

“Vocês marcaram história, daqui para frente todas as mulheres que chegarem na Guarda vão se inspirar em vocês. Vocês entraram em 2006, a primeira turma de mulheres da GCM. Vocês mereceram as conquistas”, ressaltou Josias da Juco. “As mulheres trazem sensibilidade para as corporações como a Guarda. Geralmente as ocorrências mais bem sucedidas têm mulheres envolvidas”, reforçou o parlamentar completando. “Eu acredito, confio e sei que em breve teremos uma mulher comandando a Guarda Municipal de Osasco”, concluiu.

Vice-presidente da Câmara Municipal, Julião (PSB) destacou o papel da Guarda Civil Feminina para a segurança da cidade. “A GCM tem nosso respeito. Parabéns a todas vocês que com muita luta conquistaram um merecido espaço e que contribuem tanto para a segurança do município”, destacou.

“Além de fazerem um trabalho excepcional para nossa cidade, sabemos que essas mulheres têm vida fora da incorporação e são tão dedicadas quanto. Temos muitos bons exemplos de profissionais na GCM que honram a corporação”, disse Laércio Mendonça (PSD).

Emerson Osasco (Rede) aproveitou a oportunidade para reforçar que os espaços precisam ser ocupados por mais mulheres e o quanto essas profissionais correm riscos. “Em lugar nenhum deveria ser aceito que as pessoas morram enquanto trabalham ou que tirem a vida, as famílias não merecem ficar com o coração na mão a cada vez que vocês saem às ruas. Nós precisamos usar a tecnologia e a inteligência para que elas auxiliem na segurança e façam com que todas retornem às suas casas”, afirmou o parlamentar.

Elsa Oliveira (Podemos) que tem como um de seus lemas “lugar de mulher é onde ela quiser”, destacou o quanto as GCMs são exemplos de resiliência e dedicação. “Vocês optaram por enfrentar esse desafio enorme que é a segurança pública e eu fico muito feliz em ver o trabalho da GCM que tem sido um exemplo de apoio à segurança” comentou a vereadora ressaltando que as questões de segurança são de responsabilidade do Estado.

Délbio Teruel (União Brasil) declarou que em 1999, quando vereador, já solicitava a criação da GCM Feminina. E Juliana da AtivOZ (PSOL) apontou como as mulheres são importantes para melhorar as abordagens. “Acredito na força feminina, no poder de transformação e acredito que essa turma trará um novo olhar de como cuidar da segurança na cidade sem abusar da força, da repressão, mas especialmente como um papel educativo para todos”, afirma Juliana da AtivOZ relembrando que uma mulher já fez palestras para GCM para orientar em relação às abordagens aos LGBTQIA+.

Paulo Júnior (PP) reconheceu o trabalho da GCM osasquense na garantia da segurança do município. Cristiane Celegato (Republicanos) explicitou a competência das mulheres que assumem a posição de comando elogiando a postura das profissionais. O colega de partido, Joel Nunes, comentou que o toque feminino na GCM faz muita diferença na corporação.

Presidente da Câmara, Carmônio Bastos elogiou não apenas as mulheres da GCM, mas também toda a corporação pelo trabalho realizado na cidade.

Todos agradeceram o comando da GCM, especialmente o secretário de Segurança e Controle Urbano (Secontru), Coronel José Virgolino, o comandante geral da GCM, inspetor regional Miguel Maidana e Raimundo Pereira Neto pelo esforço na promoção do curso de ascensão das GCMs.