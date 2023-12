Câmara de Osasco prestigia solenidade de passagem de comando do 2° BPE

Reportagem e Fotos: Ana Rodrigues.

A cerimônia de passagem do comando 2° Batalhão de Polícia do Exército de Osasco (BPE) aconteceu na manhã desta quinta-feira (14) e reuniu autoridades militares e civis, dos poderes Legislativo e Executivo.

A solenidade teve início com o ato de entronização da foto do coronel Pedro Cardoso da Cunha como o 31° comandante do 2° BPE de Osasco na galeria de fotos dos comandantes.

Em sua despedida, o coronel Cardoso agradeceu a todos pelo apoio e pela confiança em seus trabalhos durante o período em que esteve em Osasco.

“Mais do que um protocolo de troca de comando, esse é um marco na vida do comandante que se despede, e leva consigo uma lembrança de uma inesquecível jornada”, declarou o coronel Cardoso antes de homenagear a sua família. “Mãe, se eu cheguei aonde cheguei foi porque a senhora sempre me fez acreditar no meu potencial”, disse.

O vereador Laércio Mendonça (PSD) representou o Legislativo municipal e ressaltou o papel do coronel Cardoso na aproximação do Exército com o Poder Legislativo.

”Ele abriu as portas do Exército para o Legislativo, se colocando à disposição, e isso foi fundamental para que a população também se aproximasse do Exército”, afirmou Laércio Mendonça.

O parlamentar também desejou boa sorte ao novo comandante do 2° BPE, o tenente-coronel Marcelo Afonso Costa.

“O presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos, tem muita honra em abrir as portas da Câmara Municipal ao novo comandante. Nos colocamos à disposição para que possamos fazer um belo trabalho em Osasco”, declarou o parlamentar.