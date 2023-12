Câmara prestigia final de semana de inaugurações

Por Ana Rodrigues. Foto: Leonardo Novachi.

O final de semana ficou marcado pela inauguração de equipamentos públicos para a cidade de Osasco. Entre sábado (16) e domingo (17) foram entregues à população o Pronto-Socorro Doutor Osmar Mesquita, a pista de skate do Jardim Bela Vista e a Praça da Cidadania.

Previstas no orçamento municipal e concluídas este ano, a reforma do Pronto-Socorro do Helena Maria e a construção da pista de skate contaram com a aprovação dos vereadores de Osasco, reforçando o slogan utilizado na Casa de que “tudo o que é bom para o desenvolvimento da cidade passa pela Câmara Municipal”.

Pronto-Socorro

Reinaugurado neste domingo (17), o Pronto-Socorro Doutor Osmar Mesquita foi uma das principais unidades de atendimento no período da pandemia de Covid-19. Após as obras, o equipamento público agora oferece estrutura moderna para atendimento aos pacientes e melhor ambiente de trabalho para os profissionais da saúde.

“Que alegria ver o Pronto-Socorro Dr. Osmar Mesquita inaugurado, de cara nova, e com estrutura para atender nossa população. Os moradores do Helena Maria e região agora têm uma unidade de saúde equipada com o que há de melhor para casos de urgência e emergência”, celebrou o presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Podemos).

Pista de Skate e Praça da Cidadania

No último sábado (16), duas inaugurações movimentaram a cidade e vão atrair principalmente o público jovem. Reformada com recursos municipais, a pista de skate do Jardim Bela Vista foi idealizada em parceria com skatistas e representantes de três secretarias: de Planejamento e Gestão; de Esporte, Recreação e Lazer; e de Serviços e Obras.

“O espaço ficou espetacular e com certeza já é um ponto de encontro dos skatistas. O skate estimula amizade, parceria e a união e é isso o que nós precisamos para construir uma grande cidade como Osasco”, apontou o vereador Rodrigo Gansinho (PL).

A outra obra inaugurada no sábado é uma parceria entre o município e o Governo do Estado, que resultou na inauguração da Praça da Cidadania, um espaço cujo objetivo é promover proteção e inclusão social, oferecendo cursos de aperfeiçoamento e capacitação. O evento de inauguração do espaço trouxe à cidade o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas.