Escritora fala sobre desenvolvimento emocional infantil

Por Charles Nisz. Foto: Robson Coitait.

Professora e educadora infantil osasquense, Fernanda Brito esteve na Câmara Municipal de Osasco na última sexta-feira (26), para falar sobre o lançamento do seu livro “Conta pra Mim”, que acontecerá em fevereiro e que tem como tema o desenvolvimento emocional infantil. Ela também é autora do livro “Era uma Vez a Bola que Não Tinha Vez”. Os dois títulos estarão na Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

A entrevista com a escritora faz parte de uma série realizada pela TV Câmara Osasco com personalidades da cidade falando sobre temas relevantes e de interesse da população.

“Estamos no Janeiro Branco, ligado à saúde mental. A ideia do livro é falar sobre inteligência emocional dentro do ambiente escolar. O livro aborda essas questões, sobre como lidar com os sentimentos das crianças”, disse Fernanda.

“Compreender a validar os sentimentos das crianças pode ajudar a criar adultos mais saudáveis e empáticos”, acrescentou a autora.

Os livros também têm como público-alvo os profissionais da educação. “As crianças passam boa parte do seu dia na escola. Então, se ela precisar de alguma ajuda, o professor pode identificar se a criança está passando por algum problema ou situação abusiva”, disse ela.

Assista à integra do programa: