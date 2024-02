Três países se encontram na 132ª edição do 'Nosso História'

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A primeira edição do Programa Nossa História de 2024 celebrou o aniversário de 62 anos de Osasco, bem como os 150 anos da imigração italiana e os 34 anos da restauração da independência da República da Lituânia.

As bandeiras do Brasil, da Itália e da Lituânia foram hasteadas, respectivamente, pelo engenheiro Paulo Sérgio Bertoni Fiorita, presidente do Circolo Italiano Di Osasco; Giovanni Manessero, diretor da Associazione Piemontesi Nel Mondo Di San Paolo; e pela cônsul-geral da República da Lituânia em São Paulo, Audar Čiapienė.

“Osasco representa muita coisa para a nossa família. Na história de Osasco tem a Itália. Antônio Agu chamou seus amigos, imigrantes italianos, para vir para cá e fazer parte dessa história e assim começou a colônia italiana na cidade”, contou Fiorita ao expressar sua gratidão ao município. “Osasco sempre acolheu todas as colônias, todas as pessoas que vêm para cá. Isso é fruto de nossas características. Somos abertos a todas as pessoas, sem distinção”, concluiu o presidente do Circolo Italiano.

Há 150 anos, o dia 21 de fevereiro entrou para a história como o início oficial da imigração de italianos no Brasil. Convidado a representar a colônia italiana, Giovanni Manessero falou sobre sua relação com Osasco. “Não moro em Osasco, mas tenho muita relação com a cidade, que se estreitou com [o ex-prefeito] Francisco Rossi. Os italianos se integraram muito bem aqui”, disse Manessero.

Cônsul-geral da República Lituânia em São Paulo, Audra Čiapienė agradeceu os parlamentares osasquenses pela atenção dada à comunidade lituana. Essa foi a segunda vez que ela participou da solenidade. Audra esteve na 79ª Edição, em 2022.

“Quero agradecer aos vereadores e à comunidade lituana de Osasco por celebrar as datas importantes para nossa comunidade. Como a da restauração da nossa independência”, disse a cônsul-geral.

Em 11 de março de 1990, a Lituânia aboliu a anexação soviética e restaurou sua independência.

Sebastião Bognar, idealizador do programa, ressaltou a importância de celebrar as datas. “Aniversário de Osasco, restauração da independência da Lituânia e a colônia italiana na cidade. São três datas importantes para a nossa cidade. Osasco completa 62 anos, mas a luta pela emancipação começou 25 anos antes. Nossa mais profunda gratidão aos emancipadores”, declarou Bognar, ao falar o quanto as colônias italiana e lituana, entre outras, foram fundamentais na contribuição do desenvolvimento da cidade.

