Câmara prestigia festa de emancipação com dogão de 62 metros

Por Ana Rodrigues

Com um cachorro-quente de 62 metros montado no Calçadão da Rua Antônio Agu, Osasco comemorou mais um ano de sua emancipação. A festa aconteceu neste sábado (24) e atraiu milhares de pessoas, que levaram para casa um dos mais de 6,5 mil pedaços de cachorro-quente.

Autora da Lei que declara o cachorro-quente como patrimônio cultural e imaterial osasquense, vereadora Cristiane Celegato (REPUBLICANOS), falou em nome da Câmara Municipal, exaltando a iniciativa da Prefeitura em substituir, pela segunda vez, o bolo de aniversário pelo cachorro-quente.

“Eu nem esperava falar nesta festa, ainda mais representando a Câmara Municipal, uma honra que o presidente Carmônio me concedeu. A Câmara aprovou por unanimidade o meu projeto, que declara o cachorro-quente patrimônio cultural da cidade. Esta festa, com essa quantidade de pessoas presentes, confirma que Osasco é rica em símbolos culturais e que valoriza cada vez mais as suas marcas”, ressaltou a parlamentar, emocionada com a receptividade e alegria das pessoas.

O prefeito Rogério Lins parabenizou todos os dogueiros que contribuem para fortalecer a fama de Osasco em ter o melhor cachorro-quente do país.

“Nós viemos aqui para comer o maior e melhor dogão do Brasil. Aposto que Osasco tem o melhor cachorro-quente do mundo, melhor do que o de Nova York, que tem só salsicha, maionese e ketchup. Gente, cachorro-quente sem purê, não dá!”, exclamou o prefeito, arrancando aplausos.

A vereadora Elsa Oliveira (PODE) declarou que muito mais que a comemoração do aniversário, ter o cachorro-quente na celebração, e ainda quebrando recordes, é uma forma de valorizar pontos fortes da cidade.

“É muito simbólico. Também somos conhecidos como ‘a cidade do cachorro-quente’ e o prefeito Rogério Lins foi certeiro em escolher essa forma para celebrar”, disse a parlamentar.

Os vereadores Carmônio Bastos (PODE), Fábio Chirinhan (PP), Laércio Mendonça (PSD), Joel Nunes (REPUBLICANOS) e Pelé da Cândida (MDB) também prestigiaram a festa e parabenizaram o Executivo pela realização da celebração com o cachorro-quente de 62 metros.