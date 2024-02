Câmara reconhece trabalho do Instituto Sophia Vercelli

Por Charles Nisz

Durante a 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada na terça-feira (27), a Moção de Aplauso 33/2024 reconheceu o trabalho do Instituto Sophia Vercelli, clínica de habilitação e reabilitação neurofuncional infantil, que atua de forma multiprofissional e interdisciplinar.

Na justificativa da proposição, o vereador Joel Nunes (Republicanos) detalhou o trabalho do Instituto. “A entidade atende crianças com problemas motores, transtornos comportamentais e outras dificuldades de aprendizagem. Também atua no tratamento de pessoas com TEA, ajudando a rede pública e privada de escolas em Osasco”, acrescentou Nunes.

“Na pessoa da doutora Fabiana Grosso, quero parabenizar o trabalho do Instituto Sophia Vercelli”, disse o parlamentar.

Joel Nunes também enfatizou a melhoria na qualidade de vida dessas crianças. “Fico feliz porque eles atendem pessoas muitas vezes desprezadas pelas próprias famílias. O Instituto também treina pessoas para realizar cuidados em pessoas com deficiência”.

Já o vereador Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Casa, endossou a Moção e apresentou uma forma de ajudar a financiar as atividades da organização. “Ao fazer uma compra, o consumidor pode destinar o valor da Nota Fiscal Paulista para a entidade que desejar”.