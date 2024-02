Projeto que institui Selo Amigo Pet é aprovado na Câmara de Osasco

Por Ana Rodrigues

A Câmara Municipal aprovou, em segunda votação, nesta terça-feira (27), o Projeto de Lei nº 52/2023 que institui a certificação municipal Selo Amigo Pet. O selo será fornecido para os estabelecimentos comerciais que permitam e incentivem o acesso, a circulação e a permanência de animais de estimação em seu interior, desde que acompanhados de seus tutores.

De autoria do vereador Joel Nunes (REPUBLICANOS) o projeto foi aprovado com 15 votos favoráveis e agora segue para análise e sanção do prefeito Rogério Lins (PODE).

De acordo com o parlamentar, há uma tendência cada vez maior de valorização de empresas que colaboram para promover a proteção e o bem-estar animal.

“É habitual que os animais acompanhem seus tutores nos mais diversos estabelecimentos, inclusive naqueles do ramo alimentício. Gradativamente, esses espaços estão se adequando para receber os animais. Sendo assim, os proprietários e gerentes de estabelecimentos devem pensar em maneiras de receber os pets para conquistar mais clientes”, justifica Joel Nunes ao ressaltar que a cultura “Amigo dos Pets” está cada vez mais disseminada na sociedade.

“O presente projeto de lei visa atender a esta grande parcela de consumidores que são tutores de pets. O Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos em todo o mundo, assim como é o terceiro maior país em população total de animais de estimação de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, conclui o parlamentar.