Câmara no Seu Bairro lota auditório da Praça da Cidadania

Por Ana Rodrigues

A primeira edição do programa Câmara no Seu Bairro de 2024 — a quinta desde que foi criado —, foi realizada na noite desta quarta-feira (28), no auditório da Praça da Cidadania, no Jardim Bonança.

Centenas de pessoas compareceram para terem contato com os vereadores, tendo direito a usar a Tribuna para encaminhar dúvidas e demandas aos parlamentares.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (PODE), iniciou a reunião explicando a origem do programa. “As regiões mais distantes do Centro desconhecem o papel da Câmara Municipal e nós percebemos a necessidade de aproximar os vereadores da população. Queríamos reforçar que não existe vereador do bairro; o vereador é do município e o Câmara no Seu Bairro cumpre a função de estreitar essa relação”, explicou.

Participação dos Vereadores

Ao fazer uso da Tribuna, o vereador Adauto (PDT) falou sobre a importância da participação popular nas ações da Câmara. “É importante que a população entenda que a Prefeitura não consegue executar obras de recapeamento, construções, reformas, sem a proposta passar pelos 21 vereadores e ser votada na Casa”, diz Adauto.

Zé Carlos Santa Maria (PRD) se apresentou e falou sobre a união da Câmara Municipal para que a população conheça o Legislativo e tenha contato direto com os vereadores.

Vice-presidente da Câmara, o vereador Julião (PSB) falou sobre as celebrações dos 62 anos de Osasco e sobre o desejo dos vereadores em construir a história da cidade.

“Essa legislatura está empenhada a também contribuir para a história de Osasco. Uma história que já contou com muitos vereadores e ex-prefeitos que deixaram suas marcas. Mas sabemos que ainda temos muito o que fazer”, apontou Julião.

Délbio Teruel (UNIÃO BRASIL) comentou sobre a importância de a população saber o que acontece na Câmara Municipal. Ele explicou que os projetos votados pelos parlamentares transformam vidas e levam diversos benefícios à população.

Enaltecendo as mulheres que prestigiaram o evento, a vereadora Elsa Oliveira (PODE) destacou a participação feminina. A parlamentar deixou claro que o Câmara no Seu Bairro é muito mais que estreitar a relação da população, “é estar preparado para ouvir críticas, reclamações e a demanda do cidadão que mais precisa”.

Juliana da AtivOz (PSOL) reforçou a necessidade de ter espaços de qualidade para atender a população com segurança. Ela apontou problemas que a cidade enfrenta e de como a população pode usar os espaços, como o Câmara no Seu Bairro, para pedir mais ação. E cobrou a aplicação das emendas parlamentares com urgência.

Tribuna Livre

A moradora do bairro Luzinete Dutra Silva reconheceu o esforço dos parlamentares e da Prefeitura, mas cobrou ações mais efetivas para diminuir problemas dos serviços públicos, como as filas para atendimento em especialidades.

Carmônio Bastos declarou que, em breve, esse problema será minimizado porque há destinação de emenda parlamentar para reduzir as filas de espera. Elsa Oliveira reforçou que a construção de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME), pleiteada pelo município, também vai ajudar na resolução do problema.

Ao longo de todo o programa, os parlamentares e a população falaram sobre políticas públicas para a região, saúde, educação e infraestrutura.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Cláudio da Locadora, prestigiou o Câmara no Seu Bairro, bem como lideranças da região e representantes da sociedade civil.