Recapeamento asfáltico lidera indicações em fevereiro

Por Deniele Simões

Durante o mês de fevereiro, os vereadores de Osasco protocolaram 169 Indicações direcionadas à Prefeitura, via Portal da Transparência da Câmara Municipal.

O assunto mais abordado foi o recapeamento asfáltico, com 29 solicitações. O recapeamento consiste na substituição da manta asfáltica de avenidas, ruas, travessas ou vielas e melhora as condições de tráfego da região atendida.

Uma das solicitações apresentadas diz respeito à Av. Antônio Carlos Costa, uma das mais importantes do município. Ela fica no Jd. Bela Vista e serve de ligação para outros bairros da cidade, como Jd. Cipava e Jaguaribe.

Atendendo ao pedido da população, em especial dos comerciantes da região, o vereador Michel Figueredo (PRD) indicou ao prefeito Rogério Lins (PODE), o recapeamento total daquela avenida.

“Os comerciantes da região sofrem com as queixas dos usuários das lojas, em frequentes reclamações da atual situação em que se encontra toda a extensão da avenida e solicitaram o serviço”, explicou o parlamentar.

Outra via que figura nos pedidos encaminhados ao Executivo Muicipal é a Rua João Bittencourt, no bairro Jd. D´Abril. O vereador Ralfi Silva (REPUBLICANOS) indicou ao prefeito o recapeamento em toda a extensão da rua. “As condições da pavimentação comprometem a segurança e mobilidade dos moradores. Contamos com a pronta atenção e ação da Prefeitura para melhorar nossa infraestrutura”, justificou Ralfi.

Outro bairro apontado para serviços de recapeamento é a Vila Menck. O vereador Batista Comunidade (AVANTE) indicou a troca da manta asfáltica em toda a extensão das ruas Rio Grande da Serra e Francisco Morato.