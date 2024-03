Câmara concede Cartão de Prata a empreendedor da sinuca

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco concedeu um Cartão de Prata a Jabson Lisboa (Jajá). Em Sessão Solene realizada na última segunda-feira (4), os presentes reconheceram a relevância de Jabson no empreendedorismo e fomento ao esporte da sinuca na cidade.

Responsável pela homenagem, o vereador Ralfi Silva (Republicanos) falou da importância do Snooker Bar de Lisboa para o desenvolvimento do esporte de mesa e do fomento aos negócios para a cidade.

“Jajá viajou o Brasil todo disputando torneios, levando o nome de Osasco, muitas vezes, aos lugares mais altos do pódio. Além disso, fomenta diretamente a modalidade, incentivando novos atletas a praticarem e disputarem torneios”, acrescentou Ralfi.

Ernesto Carolino Júnior, presidente da Federação Paulista de Sinuca, falou do trabalho de Jajá para desenvolver as equipes de Osasco. “São times respeitados no Brasil todo. A sinuca talvez seja mais popular do que o futebol, pois há uma mesa de sinuca em cada bar do Brasil”, diz ele.

Afonso Correa, amigo de Jajá, comentou sobre a justiça da homenagem. Para ele, “a homenagem ao Jajá é muito merecida; é um amigo a quem admiro muito. Poderia passar horas falando da pessoa que você é. Mesmo você não sendo tão bom na sinuca”, brincou Correa.

Também amigo de Jajá, Valdir considerou a homenagem como “justa”. “Uma amizade de mais de duas décadas. Gostamos muito de você e da sua companhia na mesa de sinuca. Essa homenagem é muito justa”, disse.

Secretariando a Mesa dos Trabalhos, o vereador Adauto To Tô (PDT) fez uso da Tribuna para incentivar uma iniciativa do homenageado. “Seria muito importante trazer para Osasco uma Copa do Brasil de Sinuca, pois o esporte tem muita aceitação na cidade”.

Por fim, o homenageado encerrou a cerimônia e agradeceu o recebimento da honraria. “Quero agradecer ao vereador Ralfi pelo Cartão de Prata. Quero dividir essa homenagem com a equipe do meu bar, com meus atletas e todos que me auxiliaram nessa trajetória”.

MULTIMÍDIA ► FOTOS (breve) | VÍDEO