Sessão Extraordinária é convocada para esta quinta-feira (07); veja pauta

Nesta quinta-feira (07/03/24), no fim de tarde, logo após a 10ª Sessão Orinária, a Câmara Municipal de Osasco realizará uma Sessão Extraordinária para discutir e votar o seguinte projeto:

– PROJETO DE LEI Nº 16/2024 – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OSASCO – Altera a Lei nº 5.308, de 21 de dezembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., com garantia da União.

As sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco, que pode ser assistida pelo site www.osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais Facebook (facebook.com/tvcamaraosascosp) e YouTube (youtube.com/tvcamaraosasco), onde ficam disponíveis para também serem acessadas posteriormente.