Deputado estadual Gerson Pessoa é homenageado na Câmara de Osasco

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Em sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (6), a Câmara Municipal de Osasco entregou para o deputado estadual Gerson Pessoa (PODE), a Medalha Antônio Raposo Tavares e o Diploma Cidade de Osasco. A iniciativa do vereador Michel Figueredo (PRD) reuniu autoridades, secretários municipais, vereadores, ex-parlamentares e muitos convidados que lotaram o Plenário Tiradentes.

“Fiz essa propositura ainda em 2021. E na época já era muito claro o quanto o Gerson Pessoa representava para a cidade. É fato que ele contribuiu e contribui muito para Osasco. Sua experiência no setor privado ajudou muito no desenvolvimento do município na área de tecnologia”, ressaltou Michel Figueredo ao esclarecer que Gerson Pessoa é um político leal, que sempre responde e atende às pessoas e que é um exemplo para muitos.

“Você inspira pessoas, é honesto, sincero, tem palavra, é uma referência e isso mostra que você está no caminho certo”, concluiu o parlamentar, ao reforçar a fala do vice-presidente da Casa de Leis, Julião (PSD) que ressaltou as qualidades de Gerson Pessoa.

Osasquense, nascido em 1982, Gerson Pessoa, é casado e tem dois filhos. Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, antes de ser eleito deputado estadual, com 143 mil votos, esteve à frente da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento de Osasco, na administração do prefeito Rogério Lins, traçando uma carreira pública meteórica e de sucesso, compartilhada com políticos experientes.

Gelso de Lima, secretário de Trabalho, Emprego e Renda, representando o prefeito Rogério Lins, falou sobre sua experiência de trabalho ao lado de Gerson Pessoa, iniciada em 2016.

“Ele sempre atuou com sinceridade e honestidade, capaz de dizer o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Gerson sempre foi um dos principais conselheiros do nosso prefeito Rogério Lins, que tem uma das maiores marcas de aprovação da história da cidade”, ressaltou Gelso de Lima

Carmônio Bastos (PODE), presidente da Câmara, comentou que durante o tempo em que esteve ao lado de Gerson Pessoa aprendeu muitas coisas.

“Dobramos os recursos da cidade, somos referência em Tecnologia, graças à visão de Gerson Pessoa, graças à sua parceria com nosso prefeito Rogério Lins. O jeito do deputado atender as pessoas, de forma simples e acolhedora é o que o transforma em um grande gestor”, salientou Carmônio Bastos.

Ao agradecer a Câmara Municipal pela honraria recebida, Gerson Pessoa esclareceu que jamais passou pela sua cabeça seguir carreira política.

“Há alguns anos, se me perguntassem o que eu gostaria de ser, eu diria qualquer coisa, mas jamais diria que seria uma pessoa pública. Mas, hoje eu entendo que isso pode ser um propósito de Deus. Eu posso não ter todo conhecimento, todas as habilidades políticas, mas eu tive outras experiências que são muito úteis para mim”, comentou Gerson Pessoa ao apontar o amigo e prefeito Rogério Lins (PODE) como o principal responsável pela sua entrada na vida pública.

“Eu continuarei a minha caminhada sendo o mais objetivo possível, para dar continuidade no nosso projeto. A gente hoje pode ter uma perspectiva de como a cidade poderá ser daqui a alguns anos e precisamos começar a refletir como as políticas públicas podem afetar a nossa cidade”, disse o homenageado, que ressaltando o quanto se sentia honrado.

“Nunca fiz nada sozinho e, se eu pudesse, estenderia essa homenagem a todos vocês. Obrigado, mais uma vez, pela confiança dada e eu busco honrar essa confiança”, disse Gerson Pessoa.

A entrega da honraria contou ainda com a presença dos secretários municipais como Thiago Silva (Comunicação), Fábio Grossi (Chefe de Gabinete), José Carlos Vido (Assistência Social), Éder Máximo (Planejamento e Gestão), Cláudio Piteri (Educação), Lau Alencar (Transporte e Mobilidade Urbana), Suzete Franco (adjunta de Saúde), coronel José Virgolino de Oliveira (Segurança e Controle Urbano), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras), Vitória Silvestre (Infância e Juventude), Deise Tavares (Políticas da Promoção da Igualdade Racial), Francisco Cordeiro da Luz Filho (IPMO), Marcelo Couto (Família), Sérgio Di Nizzo (Governo), Ribamar Silva (Casa Civil) e Paulinho Samba de Rua (Cultura).

Além do autor da propositura, Michel Figueredo, prestigiaram a solenidade os vereadores Adauto (PDT), Elsa Oliveira (PODE), Rodrigo Gansinho (PL), José Carlos Santa Maria (PRD), Josias da Juco (PSD), Julião (PSB), Fábio Chirinhan (PP), Délbio Teruel (UNIÃO BRASIL), Laércio Mendonça (PSD), Paulo Júnior (PP) e Ralfi Silva (REPUBLICANOS).

MULTIMÍDIA ► FOTOS (breve) | VÍDEO