Câmara reconhece trabalho de vereadores de cidades vizinhas sobre autismo

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco reconheceu as ações realizadas pelos vereadores Allan Miranda e Gilson de Souza, de Barueri e Jandira, respectivamente, para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A dupla recebeu uma Moção de Reconhecimento do parlamentar Ralfi Silva (REPUBLICANOS).

Na Tribuna, Ralfi elogiou o trabalho realizado pelo parlamentar barueriense Allan Miranda, que, em 21 de fevereiro, promoveu o II Simpósio “Falando sobre Autismo”, em Barueri.

“O Allan Miranda se tornou uma referência na causa do autismo e conseguiu uma grande conquista em Barueri: o Centro de Referência do Autismo. É realmente o sonho de qualquer parlamentar conseguir. Já está em construção em Barueri”, afirmou Ralfi.

“Em 2022, Barueri tornou lei a demanda que torna definitivo o laudo para atestar a condição das pessoas que têm o Transtorno do Espectro Autista. Antes, as pessoas precisavam atestar essa condição todo ano”, acrescentou Ralfi, destacando outra iniciativa de Allan Miranda.

Por conta disso, o senador Romário (PL) levou essa mesma iniciativa para o Senado Federal e propôs que essa lógica sirva de modelo em todo o Brasil. “O senador, cuja filha caçula tem TEA, levou essa ideia ao plenário do Senado e isso foi aprovado”.

Sobre Gilson de Souza, a Moção de Reconhecimento foi aprovada em função do II Simpósio sobre Autismo, realizado no último dia 2, em Jandira. “Além das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, o pastor Gilson tem um trabalho de destaque para pessoas com deficiência. É um exemplo a ser seguido”, afirmou Ralfi.

O vereador de Osasco adiantou que, junto com Allan Miranda e Gilson de Souza, pretende solicitar a criação da Frente Parlamentar Intermunicipal para Pessoas com Deficiência no Cioeste, consórcio que reúne 12 municípios da Região Metropolitana Oeste de São Paulo.

Ele também convidou os demais vereadores para participarem do I Seminário sobre TEA, que será realizado no dia 2 de abril, na Câmara Municipal.