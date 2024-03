Com recorde de inscrições, Câmara inicia curso de Libras

Por Ana Rodrigues

A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Osasco realizou, na manhã desta sexta-feira (8), a aula inaugural do Curso de Libras para servidores.

Esta é a quarta turma do curso que, nesta edição, registrou número recorde de inscritos. Cerca de 40 servidores frequentarão as 16 aulas do curso, previsto para terminar em junho.

A posposta da Escola é ensinar a Língua Brasileira de Sinais (Libras), já que é fundamental para promover inclusão, desenvolver aspectos sociais e eliminar barreiras de comunicação no serviço público. “Estamos na Câmara Municipal e precisamos atender a todos com qualidade, atenção e acolhimento”, declarou Marcos Arruda, diretor da Escola do Parlamento.

Jaqueline Souza, professora de Libras, ressaltou que aprender esta linguagem é um caminho sem volta, além de ser apaixonante.

“Quando você está disposto a aprender a língua, a entrar nessa cultura apaixonante, é um caminho sem volta. No Brasil, a Libras é o segundo idioma e nós estamos aqui para compartilhar conhecimento”, afirmou a intérprete de Libras.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que, até 2050, cerca de 900 milhões de pessoas podem desenvolver surdez. Dados preliminares do IBGE mostram que no país há cerca de 10 milhões de pessoas surdas.

O acolhimento promovido quando o interlocutor conhece a Libras oferece possibilidade de acesso à cidadania para pessoas com surdez ou quaisquer distúrbios de linguagem que impossibilitem a utilização de uma língua oral.

Para a servidora e aluna Regiane Lopes, aprender Libras pode ser o diferencial para atender as demandas que aparecem nos gabinetes dos vereadores.

“Nós precisamos atender todos os cidadãos que procuram o gabinete e aprender Libras significa que estamos dando passos importantes para atender a todos. É um começo, mas se falamos em inclusão precisamos efetivá-la”, destacou a servidora.