Câmara aprova Dia de Combate ao Antissemitismo em Osasco

Por Deniele Simões

O plenário da Câmara de Osasco aprovou, nesta terça-feira (12), durante a 11ª Sessão Ordinária, projeto de lei que institui o Dia Municipal de Combate ao Antissemitismo.

De autoria do vereador Joel Nunes (REPUBLICANOS), a proposta busca ampliar o debate sobre intolerância, paz e respeito entre todos os povos, etnias, raças e religiões.

“Isso se faz necessário para que falsas e perversas narrativas que querem reescrever a história e banalizar o genocídio judaico sejam rechaçadas e nunca mais ocorra tal calamidade”, explicou o vereador, no texto do projeto.

A proposta é que as ações de reflexão e conscientização sobre o tema aconteçam anualmente, em 9 de novembro. A data é considerada o Dia internacional do Antissemitismo, em alusão ao episódio conhecido como “Noite dos Cristais” ou “Noite dos Vidros Quebrados”, em que houve ataques brutais a judeus em diversas cidades da Alemanha durante o nazismo, em 1938.

Recentemente, o mundo tem sido palco de manifestações antissemitas, devido ao conflito entre Israel e Palestina. Os ataques antissemitas são comuns também no Brasil e, de acordo com levantamento do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil, aumentaram de 24 para 67 ao ano, entre 2019 e 2022.

Ainda na sessão desta terça, os vereadores aprovaram outros dois projetos.

Veja quais os projetos aprovados na 11ª Sessão Ordinária

