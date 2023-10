Saúde convida para palestra sobre os impactos da falta de vitamina B12 no organismo 

No dia 30 de outubro, às 9h, a Secretaria de Saúde de Barueri, por meio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, promoverá uma palestra sobre a vitamina B12 e os impactos de sua deficiência na saúde. O evento acontecerá no auditório da Etec Antônio Furlan, em Barueri.

O encontro é aberto ao público, tanto para os profissionais de Saúde quanto para demais interessados no tema. É gratuito e não precisa fazer a inscrição.

Especialista no assunto



A palestra será ministrada pelo professor Guilherme Wataru Gomes, doutor pelo programa de pós-graduação em Farmácia (Fisiopatologia e Toxicologia) do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é docente na Universidade Federal Fluminense (RJ).

O palestrante é um dos principais pesquisadores na área de hematologia com ênfase no metabolismo do ácido fólico e vitaminas do complexo B e em neoplasias mieloproliferativas. Participe.

A Etec Antônio Furlan está localizada na rua João Batista Soares, 440 – Centro.