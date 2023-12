Casa do Trabalhador no seu Bairro chega na Vila Iracema com 50 vagas 

O programa “Casa do Trabalhador no seu Bairro”, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), estará na Vila Iracema no dia 7 de dezembro, das 9h às 13h, para o processo seletivo com 50 vagas abertas na empresa Leo Madeiras. A ação tem o objetivo de aproximar e facilitar o acesso dos trabalhadores às oportunidades disponibilizadas pelas empresas.

Auxiliar de Produção



São 40 vagas para Auxiliar de Produção ou Operacional que exigem ensino fundamental completo. O cargo oferece quatro opções de turno: das 7h às 16h45; das 10h às 19h45; das 19h às 04h48; das 12h48 às 22h; e aos sábados (alternados) das 9h às 16h.

Vendedor



Já para Vendedor são 10 vagas abertas para trabalhar de segunda a sexta-feira das 8h às 17h45 e aos sábados das 8h às 12h. É necessário ter o ensino médio completo, seis meses de experiência, excelente comunicação e facilidade no trabalho em equipe.

Benefícios



A empresa oferece salário compatível com o mercado, refeitório ou Vale-Refeição; Vale-Alimentação, Assistência Médica e Odontológica; Vale-transporte, Convênio Farmácia, parceria Gympass (benefício de qualidade de vida com opções para treinar em academias de todo o Brasil, acesso a diversos aplicativos de nutrição, saúde mental e financeira), Seguro de Vida e participação nos lucros e resultados (PLR).

Local e horário



O processo seletivo ocorrerá na sede da empresa Leo Madeiras, que fica na rua Doutor Carlos Roberto Presgrave de Melo, 21 – Vila Iracema. É necessário comparecer ao local na data e horário informados (dia 7, das 9h às 13h), com documentos pessoais e currículo atualizado.

Mais informações podem ser obtidas na Casa do Trabalhador, localizada na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro, dentro do Ganha Tempo Municipal.