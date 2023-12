Crianças internadas no HMB recebem visita de super-heróis e do Papai Noel 

Uma das datas mais especiais do ano é o Natal, e para as crianças internadas no Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran não é diferente. Na terça-feira (dia 19), os pequenos pacientes receberam a visita de voluntários fantasiados de super-heróis e do Papai e Mamãe Noel, que não poderiam faltar nesta data.

Os voluntários levaram brinquedos aos pequenos. Os presentes foram doados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (Sads) e distribuídos para cerca de 60 crianças que estão sob tratamento nas pediatrias e na UTI Pediátrica da Unidade.

As visitas lúdicas hospitalares compõem um conjunto de ações terapêuticas que amenizam o período de internação. Assim como o brincar, intervenções desta natureza constituem em importantes ferramentas cuja função é proporcionar alegria e descontração ao ambiente hospitalar.

De acordo com a psicóloga Patrícia Netzer, propiciar leveza aos pacientes está entre as atribuições da Comissão de Humanização do HMB, da qual ela é presidente.

“As ações de humanização são muito importantes para amenizar a dor e auxiliar na recuperação dos pacientes e têm como objetivo acolher, minimizar o sofrimento e trazer alegria para os pacientes e suas famílias, sobretudo nessas datas comemorativas em que estarão dentro de um hospital”, disse.