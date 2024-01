Ação com novos servidores da Saúde visa melhorar o atendimento à população

Nesta última quarta-feira, 17 de janeiro, a Coordenadoria de Ações Básica de Saúde, ligada à Secretaria de Saúde de Barueri, realizou uma reunião de integração para novos servidores da área. Participaram 40 colaboradores, entre enfermeiro, técnicos de enfermagem, médicos, agente comunitário de saúde, psicólogo, agentes de administração pública e recepcionista.

A realização desta ação mensal visa sempre melhorar o atendimento à população. A proposta é recepcionar os colaboradores, por meio de uma capacitação com orientação de normas e rotinas instituídas.

Os temas abordados no evento e dirigidos exclusivamente aos novos servidores foram: Cultura Organizacional, Tipos de Demanda na UBS, Rede de Saúde, Rotinas de RH, Segurança no Trabalho, Previne Brasil, Linhas de Cuidados, Produtividade e Boas Práticas no Trabalho. Também foram fornecidas as devidas orientações sobre os serviços prestados do município, como particularidades das rotinas de recursos humanos, processos de trabalho, protocolos institucionais, assim como aspectos da cultura organizacional voltados à missão, visão e valores do serviço.

Silas Zil da Silva, enfermeiro da UBS dos Altos, declara que “um evento como a Reunião de Integração é fundamental para servidores ingressantes, à medida que fornece informações essenciais ao exercício destes profissionais. Apesar de já me encontrar em exercício na unidade, foi na integração que tomei conhecimento da existência de alguns serviços da rede municipal que estarão presentes na rotina da função; conheci aspectos importantes relativos ao RH; além de ser apresentado a sistemas próprios do município, como o SissOnline, o RH online e o Solar BPM, esclarecendo dúvidas sobre o uso deles”.