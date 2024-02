Reclamações e elogios melhoram os serviços em Barueri

A Ouvidoria Geral do Município (OGM) de Barueri, que integra a pasta de Relações Institucionais do município, atendeu a 11.162 manifestações dos munícipes em 2023, de acordo com o Relatório Anual da pasta divulgado recentemente. Já a Ouvidoria da Saúde e a da Guarda Civil Municipal (GCM), que funcionam separadamente, atenderam respectivamente a 5001 e 3311 pedidos no mesmo período, perfazendo um total de 19.497, entre elogios, reclamações, orientações, entre outros.

As secretarias municipais com o maior número de demandas da população são: a Saúde, que aparece em primeiro lugar no relatório, seguida da Segurança, Educação e Serviços Municipais. Para o Ouvidor Geral do Município, Alex Vieira Moraes, o munícipe ajuda muito a cidade a melhorar, uma vez que faz chegar aos responsáveis de cada uma das secretarias municipais, através da OGM, o que o está incomodando. “É uma atitude cidadã, mesmo porque ajuda a sociedade de modo geral”, declara e pede que mais pessoas participem e voltem para dar uma resposta aos atendentes quando o problema é solucionado. “Esse feedback é muito bom porque incentiva ainda mais a nossa equipe a continuar prestando um trabalho de excelência”, complementa.

Funcionando de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, a OGM de Barueri atualmente conta com dez atendentes, que recebem por volta de 100 demandas diariamente. Assim que as manifestações dos cidadãos chegam, elas são registradas e encaminhadas para os órgãos competentes, responsáveis pelo fornecimento da resposta, de acordo com as providências cabíveis. Nem sempre a solução final é rápida, principalmente as que dependem de análise mais aprofundada, ou de deslocamento de equipes (como é o caso de poda ou corte de árvores, por exemplo), entretanto, segundo o relatório, 18% de todas as demandas de 2023 foram solucionadas em menos de 24 horas. “O munícipe sempre terá uma resposta com certeza”, diz Fernanda Rodrigues Manso, Ouvidora da Guarda Civil Municipal (GCM).

Importância da Ouvidoria

A OGM de Barueri promove a interlocução entre o cidadão e o governo municipal e é uma ferramenta indispensável para o fortalecimento da democracia participativa. A interação com o público se dá através de dez canais de atendimento*. A resposta ao munícipe é dada no prazo de 15 dias, podendo, em determinados casos, estender esse retorno para mais 15 (o prazo da maioria das ouvidorias brasileiras é de 30 dias, podendo ser estendido para mais 30 dias, de acordo com a gravidade da situação). Todas as reclamações, críticas, elogios, orientações são tratadas com seriedade e servem para melhorar continuamente os serviços prestados pelo município ao cidadão barueriense.

*O barueriense pode utilizar os seguintes canais para se comunicar com a OGM: telefone 0800 77 00 123; e-mail [email protected]; formulário (encontrado em todas as secretarias da cidade); pessoalmente na Rua Guilhermina Carril Loureiro,60, centro; App Barueri; Reclame Aqui; WhatsApp (11) 4198-3151; Facebook www.facebook.com/ouvidoriabarueri; Instagram @ouvidoriabarueri; Alô Barueri; e QRCode.