Confira onde serão as feiras de adoção de pets em abril

Na quarta-feira, dia 3 de abril, começam as feiras de adoção de pets, que vão até dia 28, todas das 10h às 15h. As feiras são organizadas pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad). Confira a programação:

Data Local Endereço

03 e 17 (quarta-feira) Parque Linear Na rua da Prata, beirando o rio Tietê

05 (sexta-feira) Sodimac Tamboré Al. Araguaia, 1801 – Tamboré

06 (sábado) Look Pet Av. das Esmeraldas, 409 –

Jardim Mutinga – Osasco

07 (domingo) e 27 (sábado) Parque Dom José Rua Ângela Mirella, 500 – Jd. Barueri

10 e 24 (quarta-feira) Boulevard de Barueri No Centro, entre vários comércios de Barueri

12 (sexta-feira) Centro Comercial de Alphaville Praça das Orquídeas, s/nº

13 (sábado) Shopping Iguatemi Al. Rio Negro, 111 – Alphaville Industrial

14 (domingo) Mercado Japão Estrada Velha de Itapevi, 4296, na Vila Militar

19 (sexta-feira) Terminal Rodoferroviário Vereador Geraldo Correia Av. Municipal, s/nº – Jd. Silveira

20 (sábado) Shopping Flamingo Al. Araguaia, 762 – Alphaville

21 (domingo) Cepad 1 Rua Vera Cruz, 340 – Bairro dos Altos

26 (sexta-feira) Praça Oiapoque Entre as Alamedas Grajaú e Itapecuru, em Alphaville

28 (domingo) Parque Ecológico do Tietê/ Barueri Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville







Como adotar



Para adotar um cãozinho ou um gatinho do Cepad, basta comparecer a um dos eventos citados acima, apresentar um documento oficial com foto, escolher seu novo amigo de estimação, assinar um termo de posse responsável e levá-lo para casa.

A adoção ajuda o Cepad a manter esse importante trabalho que o Cepad faz de resgatar animais que sofrem maus-tratos ou abandono, tratá-los, ressocializá-los e disponibilizá-los para adoção. Quem adota devolve a alegria ao animalzinho e possibilita que outros sejam socorridos pela Prefeitura.