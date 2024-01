Murilo Couto fez a sua própria festa junina em Osasco | The Noite (07/06/23)

O The Noite é um talk show apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta nas madrugadas do SBT. Personalidades de todas as áreas são entrevistadas no programa, que também conta com Murilo Couto, Igor Guimarães, a assistente de palco Juliana e o locutor Diguinho Coruja. A trilha sonora fica por conta da banda Ultraje a Rigor e os comentários são cortesia do vocalista Roger Moreira. Completam o grupo o baixista Mingau, o guitarrista Marcos Kleine e o baterista Bacalhau.

