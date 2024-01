BASTIDORES DA VITÓRIA DO OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE SOBRE O PRAIA CLUBE PELA SUPERLIGA 23-24

Confira os bastidores da nossa vitória sobre o Praia Clube em Uberlândia, pela Superliga 23-24!

Janeiro, 2024 – Com um jogo consistente e muito foco, Osasco São Cristóvão Saúde derrubou o segundo time mineiro em cinco dias na Superliga Bet7k 2023/23. Após bater o Minas, em casa, a equipe comandada pelo técnico Luizomar foi até Uberlândia nesta quarta-feira (10), onde venceu o Dentil Praia Clube por 3 sets a 1, com parciais de 28/26, 25/20, 18/25 e 25/20, em 2h15min. Com o resultado, o time osasquense ultrapassou o adversário e voltou ao G4.

O time de Osasco valorizou a conquista do grupo. Prova disso é que Camila Brait, escolhida como a melhor em quadra, fez questão de puxar Giovana, Tifanny e demais companheiras para receber o troféu VivaVôlei. “Estou muito feliz. Tivemos alguns altos e baixos, mas nessa reta final de primeiro turno encontramos a consistência pela qual tanto trabalhamos, inclusive durante as festas de final de ano. Por tudo isso, esse prêmio é para todo o time”, disse a líbero e capitã osasquense. “É isso mesmo, com trabalho podemos conquistar tudo”, completou a levantadora, que sentiu dores no joelho e recebeu atendimento durante a partida.

O jogo – Osasco chegou disposto a manter o alto nível de jogo e concentração apresentado na rodada passada, na vitória sobre o Minas. E conseguiu. Após abrir vantagem, viu as donas da casa encostar no placar. Maira marcou 19/18 após defesa de Mayara. Giovana, de segunda, fez 20/19. O jogo seguiu equilibrado até o final. Tifanny desceu o braço no 25/25 e Butler fez 26/25. O segundo set point osasquense veio após Luizomar vencer um desafio contra a marcação na arbitragem. Na sequência, Butler fechou no bloqueio: 28/26.

A segunda série também foi de Osasco, mas com a equipe visitante comandando o placar do início ao fim. Com um ace e um ataque na china, Callie marcou dois pontos seguidos: 12/6. A central norte-americana voltou a pontuar, desta vez na bola de xeque: 19/13. Tifanny manteve o alto nível de eficiência no ataque no 22/17, assim como Maira, que garantiu o set point: 24/20. A vitória veio com um bloqueio de Callie, após bom saque de Silvana.

A situação se inverteu no terceiro set. O Praia comandou o placar. Luizomar tentou “arrumar a casa” com pedidos de tempo no 11/14 e 14/20. Também promoveu mudanças, como as entradas de Amanda e Mayara. Porém, as donas da casa seguiram na frente. As centrais Callie e Butler conseguiram pontuar no 15/20 e 16/22, respectivamente. E Lorenne ainda manteve o time osasquense vivo na parcial no 18/24. E mesmo com os esforços, não conseguiram evitar a vitória das mineiras, que fecharam por 25/18.

Osasco voltou bem para o quarto set. Abriu 4/0 e segurou a ponta no placar. Butler conseguiu um ace no 8/4 e bateu com força e velocidade pelo meio no 15/11. Amanda, que voltou à quadra na parcial, caçou o ataque adversário em dois bloqueios seguidos (18/13 e 19/13). Quando o Praia ameaçou encostar, Giovana seguiu variando as jogadas com precisão. Tifanny marcou no 22/18 e Lorenne fez 23/19. Butler fez o match point em um bloqueio simples e, na sequência, Lorenne foi novamente acionada para cravar a bola no chão e fechar em 25/20.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (1), Lorenne (17), Maira (9), Tifanny (21), Callie (11), Butler (11) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Amanda (3), Mayara, Silvana, Kenya.

Jogaram e marcaram para o Dentil Praia Clube: Naiane (2), Tainara (9), Kuznetsova (18), Kasiely (13), Lorena (9), Milka (1) e a líbero Suelen. Técnico: Paulo Coco. Entraram: Rabadzhie, Claudinha (4), Adenizia (2), Monique (7), Pri Souza.

