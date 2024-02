BASTIDORES DA VITÓRIA DO OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE SOBRE O BARUERI PELA SUPERLIGA 23-24!

Fevereiro, 2024 – Osasco São Cristóvão Saúde segue invencível na Superliga Bet7k em 2024. O time comandado pelo técnico Luizomar somou a sexta vitória consecutiva na noite desta sexta-feira (2), diante de um ginásio José Liberatti lotado. A equipe bateu o Barueri por 3 sets a 0, parciais 25/16, 25/22 e 25/17, em 1h18min, pela terceira rodada do returno da competição. Com o resultado, Camila Brait, Maira, Butler, Giovana, Tifanny, Lorenne e cia. seguem na vice-liderança, agora com 33 pontos.

Lorenne foi eleita a melhor em quadra e enalteceu a união e força da equipe. “Nós estamos unidas e trabalhando intensamente. Entendemos a necessidade de assumir uma postura positiva e ofensiva dentro de quadra pra chegar ao nosso objetivo, que é a final para lutar pelo título da Superliga”, comentou a oposta, maior pontuadora da partida com 15 acertos e que recebeu o troféu VivaVôlei.

O jogo – Osasco não deu chances para Barueri na primeira etapa da partida. Consistente em todos os fundamentos, a equipe do técnico Luizomar foi abrindo vantagem, que chegou a dez pontos, como no 17/7. Lorenne marcou dois pontos seguidos (19/12 e 20/13) e Butler, na bola de xeque, após ataque de Amanda, deu números finais: 25/16.

A segunda parcial foi equilibrada nas “extremidades”. Barueri conseguiu se manter próximo do placar até Maira marcar em três ataques consecutivos e fazer 20/15. Na reta final, Osasco viu o adversário encostar. Luizomar pediu dois tempos seguidos no 24/21 (após as visitantes saírem do 18/24). E apesar do susto, as donas da casa fecharam por 25/22, novamente com bloqueio de Butler, repetindo o roteiro do primeiro set.

O saque foi o maior diferencial no terceiro set. Giovana abriu a parcial com um ace. Tifanny, com dois pontos diretos de saque fez 4/2. Callie, na bola de xeque, marcou 15/6. E Butler, com mais um ponto do serviço, levou o placar para 20/11. Sem erros e repetindo a eficiência no ataque e defesa, o match point veio com Mayara: 24/17. A vitória coube com a participação de Ana Luiza, filha de assistente técnico Jeferson Arosti, que fez sua estreia na equipe. A levantadora de 17 anos montou o bloqueio duplo com Butler que garantiu o 25/17.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (1), Lorenne (15), Maira (7), Tifanny (12), Callie (8), Butler (7) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Amanda, Kenya (1), Silvana, Mayara (2), Ana Luiza.

Jogaram e marcaram para Barueri: Carol Leite (1), Jheovana (1), Talia (3), Aline (11), Luzia (8), Larissa (4) e a líbero Paulina. Técnico: Wagão. Entraram: Maria Clara, Livia, Camila Mesquita (10), Paulina, Ana Rudiger (1).

ZDL Sports

#OsascoVôlei #MaisOsascoDoQueNunca

//// SOBRE O OSASCO VOLEIBOL CLUBE

🔴 Loja oficial do Osasco Voleibol Clube

🔴 Programa de sócio-torcedor Juntos Por Osasco

🔴 Redes sociais

Instagram:

Facebook:

Twitter:

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

Ao longo de seus 25 anos de história, o Osasco São Cristóvão Saúde foi a casa das maiores atletas do voleibol brasileiro e internacional, como Ana Moser, Fernanda Venturini, Mari, Paula Pequeno, Adenízia, Sassá, Valeskinha, Thaisa, Natália, Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Dani Lins, Walewska, Camila Brait, Tandara, Fabiola, Fabiana, Roberta, Danielle Scott, Rachel Adams, Destinee Hooker, Caterina Bosetti, Lise Van Hecke, Ana Bjelica, Kenia Carcaces, entre outras.



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube