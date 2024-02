Padre de Osasco é um dos alvos de operação da PF que apura atos golpistas | CNN 360º

Um padre da Diocese de Osasco (SP) está entre os alvos da operação da Polícia Federal (PF) que investiga uma organização responsável por uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no cargo. José Eduardo de Oliveira e Silva consta na apuração como um integrante do que seria o “núcleo jurídico” do esquema. #CNNBrasil

