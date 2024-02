BASTIDORES DA VITÓRIA DO OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE SOBRE O SESI/BAURU PELA SUPERLIGA 23-24

Fevereiro, 2024 – Osasco São Cristóvão Saúde fez da quadra do ginásio José Liberatti a avenida para desfilar nesse domingo de Carnaval e garantir a folia da torcida que lotou as arquibancadas. Com uma atuação nota 10, o vice-líder da Superliga Bet7k conquistou a oitava vitória consecutiva ao bater o Sesi Bauru por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/20, 25/16, em 1h17min, mantendo a invencibilidade em 2024 na competição nacional. A equipe volta a jogar somente no próximo dia 21, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense.

Giovana recebeu o troféu VivaVôlei após uma atuação que se refletiu nos 47 pontos marcados pelas atacantes osasquenses, com destaque para Lorenne (15) e Tifanny, mais eficiente da partida, com 19 acertos. “Estou muito feliz com o desempenho de toda equipe. Treinamos muito em busca de consistência e estamos conseguindo. E seguiremos em frente, lutando pelo nosso sonho, que é chegar à final da Superliga e brigar pelo título. E estou ainda mais feliz porque minha família está no ginásio hoje”, comentou a levantadora.

O jogo – Osasco saiu de um 3/6, com uma boa sequência de Lorenne no saque, para virar e abrir vantagem na parcial inicial. Maira fez 13/10 após defesa de Camila Brait e Tifanny, com um ace, marcou 15/10. Maira voltou a atacar no 20/13 e Lorenne desceu o braço do fundo para garantir o set point (24/17). A vitória, por 25/17, veio após um erro do time de Bauru.

No segundo set, foi Osasco a fazer 6/3, com uma largada de Maira. Tifanny engatou dois pontos seguido diretamente do saque e o placar foi a 14/8. Com Giovana mantendo a precisão na variedade das jogadas ofensivas, as donas da casa foram abrindo. Lorenne fez no 17/11 e Tifanny “só empurrou” a bola para o fundo para fazer 20/14. O saque continuou fazendo a diferença em favor das comandadas de Luizomar. Brione fez 23/19 em uma bola de xeque, após serviço de Tifanny complicar a recepção de Bauru. A vitória veio com Lorenne, no mesmo tipo de jogada, aproveitando o passe quebrado após saque de Silvana: 25/20.

Osasco seguiu comandando as ações no terceiro set, começando pelo saque forçado, passando pelas boas defesas e eficiência no ataque. Brione atacou pelo meio para fazer 12/8. Tifanny pontuou da entrada, da saída e do fundo, em três jogadas em sequência, para levar o placar a 15/10. Lorenne montou o bloqueio no 20/11. Callie, na china, marcou no 23/15 e Lorenne desceu o braço do fundo de quadra para fechar em 25/16.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (1), Lorenne (15), Maira (8), Tifanny (19), Callie (8), Butler (6) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Amanda, Kenya, Mayara, Silvana, Amanda, Vivian.

Jogaram e marcaram para o Sesi Bauru: Dani Lins (1), Edinara (10), Mayany (5), Mayhara (5), Karina (5), Maiara Basso (8) e a líbero Leia. Técnico: Marcos Miranda. Entraram: Lyara, Fran (2), Milena, Ju Perdigão.

